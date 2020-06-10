太古廣場：人流逐漸回升　推夏日餐飲獎賞計劃吸客

隨著本港疫情略為緩和，各大商場紛紛出招吸客，太古廣場宣布推出夏日餐飲獎賞計劃，由6月5日（上周五）起至8月30日，顧客於下午4時後在商場指定餐廳即日消費滿680元或以上，即可換領價值130元的太古廣場MOViE MOViE 禮券一張。換領上述禮遇3次後，即可額外獲得100元餐飲禮券。

換領5次後更可額外獲贈200元餐飲禮券。另外，顧客即日以電子貨幣累積消費滿500元或以上，亦可享3小時免費泊車優惠。

換領上述禮遇5次後，新登記太古廣場 above 會員計劃的準會員將自動升級 為 above Blue 會員並額外獲贈 5,000 積分，而現有的above Blue、Gold 及 Black 會員將額外獲得 10,000積分。（公司提供圖片）

繼續優化租戶組合

太古廣場發言人表示，計劃進一步提升顧客於太古廣場的消費體驗，讓顧客既可於商場享用多國美食，用膳後即可換取消費禮遇。公司希望透過是次和租戶合作推出的餐飲獎賞計劃，鼓勵更多顧客到訪太古廣場消費。

發言人續指隨着疫情於香港有緩和跡象，太古廣場的人流亦開始逐漸回升，而政府日前放寬社交距離措施，加上即將來臨的父親節及暑假，相信有助進一步增加市民外出購物消費的意欲。公司預計短期內，香港的零售市場仍會面對相當挑戰，太古廣場將繼續和租戶合作，推出更多貼心的推廣活動，亦會繼續優化租戶組合，為顧客帶來全新品牌及嶄新體驗。