耀才葉茂林料港股年內見28000點　香港衰無可衰　黑暗盡頭是黎明

耀才證券（1428）主席葉茂林指，過去香港受中美貿易、本地社運，以及疫情影響，香港百業蕭條。但耀才未受影響，業績表現理想，預計今年全年純利錄4.7億元，按年增長約5,000萬元。

恒指全年目標︰28000點

他認為，由於美國總統特朗普自身難保，不會「發癲」；港版國安法推出後，相信社運會停止；疫症會隨時間而消失；相信香港會逐步改善。

葉茂林估計，今年恒指全年目標為28000點，相信之前「跌唔落」，形容「後面有隻黑手維穩」，相信不會再大幅向下，更指香港已經「衰無可衰」，黑暗的盡頭便是黎明開始，相信香港的明天會更好。

中概股回港潮，葉茂林﹙中﹚直言「益咗港交所」。﹙翟梓謙攝﹚

中概股回港 港交所受惠

對於中概股回港潮，葉茂林直言是「益咗港交所﹙0388﹚」，又認為「美國懶巴閉，唔受中資股玩」，但相信美國是「擺姿態」，若日後美國交易所沒有生意都會改變態度。

他相信中概股「未有太快散」，預期未來再要迎來十隻八隻，反應熱烈的話便繼續吸納更多中概股。耀才證券行政總裁許繹彬指，香港最近迎來京東（9618）、網易（9999），甚至百度、拼多多等中概股，明顯選擇了部分有盈利或有名的公司，相對有實力並吸引，然而有些比較參差的公司如瑞幸咖啡，港交所及證監會亦未必容許。

耀才證券行政總裁許繹彬指，較參差的中概股未必容易來港上市。﹙翟梓謙攝﹚

笑言「臥底就會走」

近年券商生意難做，不少中小型券商陸續交還牌照，葉茂林認為有部分內地小型券商未知香港市民對證券交易習性，誤以為香港市場「好好搵」，最終這些券商難有盈利便交還牌照，相信陸續會有中港小型證券行被淘汰，只剩留有實力的券商。

被問及國安法會否導致出現走資潮，葉茂林笑言「政府部門嘅臥底就會走」，例如美國領事館最近出售壽臣山道物業，「佢哋驚怕捉」，認為國安法對營商無影響，「美國英國派人來搞搞震就會走」。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，該行今年預測比較審慎，有見6月恒指已上升2000多點，相信短期內可維持25000點至26000點，全年最樂觀可見28000點。