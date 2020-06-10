派錢一萬｜上海商業銀行祭出真金搶客　抽獎送千足黃金、楓葉金幣

政府日前公布1萬元現金發放計劃詳情，各銀行即出招搶客，包括額外1萬元現金抽獎、超高息定存。上海商業銀行今公布登記詳情，更出動黃金抽獎。

上海商業銀行表示，合資格人士於今年8月31日或之前透過上海商業銀行登記該計劃並成功領取10,000元，即可自動參加大抽獎，有機會贏取千足黃金或其他豐富禮品合共超過200份。客戶如以電子方式登入該行網上理財進行登記，可獲得3次抽獎機會。

客戶若透過網上理財服務的電子方式登記，於今年8月31日或之前登記並成功領取現金，可獲抽獎機會3次；若是透過該行網站的電子方式登記，可獲抽獎機會2次；若是遞交書面登記表格，可獲抽獎機會1次。

大抽獎禮品方面，頭獎是1兩裝千足黃金（名額1份），二獎是加拿大楓葉金幣0.5盎司裝（名額2份），三獎是澳洲鴻運金幣0.05盎司裝（名額5份），安慰獎是亞洲國際餐飲集團餐飲禮券價值100港元（名額200份）。

信銀推3個月定存 年利率10厘

中信銀行（國際）推出「全民一萬 通通有賞」特別優惠，當中包括由今年6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行成功登記「轉數快」並綁定信銀國際為預設戶口，並透過inMotion動感銀行以最多1萬元，敍造3個月港元定存，可享年利率10厘。

該行又指，今年6月15日至12月31日，客戶成功透過inMotion動感銀行「智投360戶口」，其合資格智投360戶口內的諮詢服務資產可於開戶當月，及隨後的12個月豁免諮詢顧問費。同時，客戶可享信用卡6個月零利息，靈活套現提取1萬元。