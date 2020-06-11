聯儲局料今年美國經濟倒退6.5%　或維持利率接近零至2022年底

美聯儲委員會公布最新利率決議，將基準利率維持在0%至0.25%區間不變，符合市場預期。美聯儲決議聲明表示，將維持利率在當前水平，直到美聯儲確信經濟已經度過了最近的危機，並走上實現最大就業和價格穩定目標的軌道。

聯儲局聲明表示，新型冠狀病毒肺炎疫情帶來很大的風險，承諾使用所有工具以支撐美國經濟。為了支持信貸資金流向居民和企業，未來幾個月美聯儲將「至少以目前的速度」繼續購入美國國債、機構住宅及商業抵押貸款支持證券，以維持市場的平穩運行。紐約聯儲發表的一份相關聲明指出，購債步伐為每月購買約800億美元的美國國債，以及約400億美元的抵押貸款支持證券（MBS）。

值得關注的是，美聯儲對季度預測進行了自2019年12月以來的首次更新。點陣圖顯示，美聯儲預計將維持利率在當前水平直至2022年年底。最新報吿顯示，所有決策者都預計，到2021年底，聯邦基金利率將維持在接近零的水平。除了兩位委員外，所有委員認為這種近零利率會維持到2022年底。

同時，美聯儲預計，2020年美國GDP將下滑6.5%，2021年升5.0%，2022年料增長3.5%；預計2020年失業率料為9.3%，2021年料為6.5%，2022年料為5.5%；預計2020年PCE通脹率為0.8%，2021年為1.6%，2022年料為1.7%。