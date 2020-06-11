恒生指數跌569點　失守24500點　網易首掛高上市價5.7%

美股走勢個別，道指連跌兩日，收跌282點；納指則再創新高，收市四連升。港股今早低開。

【16:12】恒指全日跌569點

恒指收市報24480點，跌569點；國指收市報9944點，跌198點，成交額為1,424.3億元。

網易（9999）收市報130元，較上市價123元高5.7%，以每手100股計算，不計手續費，賺700元。

其他科股方面，小米（1810）跌2.4%，收市報12.82元，美團（3690）今日再創新高，收市報165元，升3.4%，阿里（9988）跌1.2%，收市報213元，阿里（9988）跌0.9%，收市報442.4元。

不過重磅股滙控（0005）挫4.8%，拖累大市表現，收市報37.85元，渣打（2888）跌4.4%，收市報42.4元，中銀（2388）跌2.8%，收市報24.35元。

今日港交所（0388）股價直迫300元，最終倒跌，收市報294.4元。

地產股表現疲弱，恒地（0012）跌3.1%，收市報29.7元，新地（0016）跌2.9%，收市報99.5元，新世界（0017）跌2.5%，收市報9.1元。不過傳聞股權再出現變動的華置（0127）升3.8%，收市報4.95元。

【15:04】A股低收 滬深300失守4000點

內地股市低收，上證收市報2920點，跌22點或0.8%，深成收市報11243點，跌92點或0.8%，滬深300收市報3995點，跌43點或1.1%，創業板收市報2195點，跌6點或0.3%。

【14:58】美三大指數期貨向下

美國三大指數期貨均向下，道指期貨失守26500點，最新報26498點，跌463點或1.7%，標普期貨最新報3143點，跌42點或1.3%，納指期貨跌穿1萬點，報9999點，跌87點或0.9%。

【14:53】亞股低收 日股挫逾600點

亞太區股市普遍低收，日股收市報22472點，跌652點或2.8%，澳洲ASX 200指數收市報5960點，跌187點或3%，台灣加權指數收市報11535點，跌184點或1.6%，南韓KOSPI指數收市報2176點，跌18點或0.9%。

【14:16】港股大挫500點 華置逆市升半成

港股午後跌勢加劇，恒指現報25456點，挫502.98點或2.01%；國指報9972點，挫171點或1.69%。大市成交1,047億元。

華置﹙0127﹚主席劉鳴煒將手上公司股份，盡轉予甘比三名子女，華置股價一度升逾一成，現報5元，升4.82%。

【12:10】恒指半日跌258點

恒指中午收市報24791點，跌258點，國指中午收市報10061點，跌81點，成交額為777.8億元。

騰訊（0700）今日仍處於強勢，半日升1.3%，中午收市報452元，其他科技股方面，阿里（9988）升1.3%，中午收市報218.4元，小米（1810）跌0.5%，中午收市報13.08元，美團（3690）再創新高，半日升4.6%，中午收市報166.9元。

至於今日正式登陸港股的網易（9999），中午收市報132.8元，半日成交額132.8元。

不過滙控（0005）及金沙（1928）均跌逾3%，拖累大市表現。

【10:27】亞太區股市普遍向下

亞太區股市向下，日股跌241點或1.1%，最新報22883點，澳洲ASX 200指數最新報6030點，跌117點或1.9%，台灣加權指數最新報11724點，升3點或0.03%，南韓KOSPI指數最新報2195點，跌不足1點。

恒指跌幅收窄，最新報24973點，跌76點；國指最新報10123點，跌19點。

【10:23】中生製藥送紅股 彈升近2%

中生製藥（1177）宣布發紅股，比例為2股發行1股，今早股價曾高見14.42元，最新報14.18元，升1.9%，成交額為2.44億元。

【09:30】滔搏遭大股東減持低開7.3%

滔搏（6110）遭大股東百麗體育以10.5元，較上日收市價折讓9%，配售2.77億股，套現29.16億元。百麗體育對滔搏持股由82.91%降至78.45%。淊搏今早低開7.3%，報10.7元。

【09:27】滬深兩市低開

滬深兩地股市今早低開，上證最新報2939點，跌3點或0.1%，深成最新報11328點，跌7點或0.1%，滬深300最新報4031點，跌7點或0.2%，創業板最新報2202點，高開不足1點。

【09:25】騰訊阿里升逾1%

港股今早低開51點或0.21%，報24997點；國指開市跌13點或0.14%，報10129點。

騰訊（0700）升1%，報450.8元；滙控（0005）跌1.6%，報39.1元；友邦（1299）升0.34%，報73.7元；中移動（0941）跌0.35%，報55.55元；阿里巴巴（9988）升1.1%，報218元；美團點評（3690）升0.3%，報160.1元。

網易（9999）首掛開報133元，較招股價高8.1%，每手賬賺1,000元。