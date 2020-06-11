【虛擬銀行】天星銀行開業　首2萬港元活期存款年利率3.6%

天星銀行（airstar）今天（11日）起正式開業，成為本港新一間正式營運的虛擬銀行。開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務，該行今日起推出港幣儲蓄存款優惠推廣，之前已開立該銀行儲蓄戶口的現有客戶及於推廣期內開立該銀行儲蓄戶口的全新客戶，可於今日至2021年6月10日（「優惠期」）享港幣儲蓄存款優惠，存款戶口結餘首2萬元，可享有年利率3.6%港幣活期存款利率「不變保證」，直至2021年6月10日。推廣期維持時間則至另行通知。

港幣儲蓄存款利率按每分層遞增存款計算，存款戶口結餘首2萬元，年利率3.6%；結餘2萬元以上至100萬元，年利率0.5%；結餘100萬元以上，年利率0.1%。

該行指，特別在正式開業時推出「星級」存款服務，將活期存款年利率提升至3.6%，戶口結餘只要是首20,000元即可以享有，利率比一般活期存款高出3,600倍， 且較市面上大部分的定期存款利率高。

客戶可自訂定存日數 港幣3個月年利率1.7厘

定期存款方面，根據銀行官方網頁，銀行設有港幣、美元、人民幣賬戶，客戶可自訂存款日數，亦可隨時提取存款。起存額最低1,000元，提前提取無額外收費。網頁參考數字顯示，港幣3個月定存年利率1.7厘，12個月定存年利率1.5厘。人民幣12個月定存年利率1.85%，美元12個月定存年利率0.9%，最終可獲享之利率以該銀行手機應用程式所顯示為準。

即時貸款實際年利率2.99%

銀行在開業期間會提供貸款服務，透過天星銀行airstar手機應程式便可即時申請貸款，客戶可享有低至實際年利率2.99%，並以日息計算，不設手續費，該行承諾不收取手續費的安排最少維持3年。客戶可以在貸款期內隨時提前還款，無需繳付任何手續費 。

客戶除可透過「轉數快」（FPS）即時轉賬港幣及人民幣至其他戶口，亦可以「即時支付結算系統」（RTGS）進行港幣、美元及人民幣跨銀行轉賬。

銀行理念是「每個人的銀行」

天星銀行指，傳統銀行按資產將客戶分作不同等級，一般而言，資產值越高的客戶可享有的存款利率亦越高 ; 而天星銀行的理念則是「每個人的銀行」，希望可以將科技帶來的效益與市民共享，讓人人都可以享受到科技帶來的經濟效益，不論資產多少，都可同樣享有「星級」的銀行服務。下一階段希望將銀行服務提升至客戶的生活層面，將會開發更多創新銀行服務，讓客戶可以一APP在手，輕鬆掌握理財消費分析及規劃各種生活目標。

天星銀行去年5月獲香港金融管理局頒發虛擬銀行牌照，13個月內完成建立一間虛擬銀行。今年3月開始的試業反應正面，客戶最快於5分鐘內完成開戶，扭轉客戶對香港銀行開戶體驗的評價。

天星銀行發言人表示，每個客戶都是該行的「超級巨星」，該銀行打破傳統的客戶關係分級，守護每個客戶的財富增值機會，該銀行致力成為「每個人的銀行」，透過創新的金融科技來推出簡約實惠的銀行產品，讓客戶充分體驗虛擬銀行的貼心及高效。