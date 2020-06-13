【子非魚專欄】經營成本壓至50萬 「小本生意」投資移民台灣攻略

香港政治氣候波譎雲詭，催生新一輪移民、移居潮，當中最受歡迎的地方，無疑是「同聲同氣」的台灣，資金要求150萬港元，較歐美地區容易入手。不過條件之一，竟然是要在當地做老闆兼請員工，很多人怕total loss而打退堂鼓。究竟做生意難度是否真的如此高？原來有方法可以嚴格控制成本。

很多人未必知道，香港人移民台灣除了須投資150萬港元以外，申請人亦需要經營生意3年，兼請2名台灣員工，筆者旗下移民公司很多客戶得悉這條款後都打消念頭，這些反應都可以理解的。說實在，香港一般移民申請人很多都是打工仔，沒有管理經驗，貿貿然跟他們說要做生意當老闆，地點在異鄉，那種不安感可能比對留在本港更甚。但筆者希望拆解這種不安的迷思——事情其實沒有這麼壞！

先從投資移民台灣的Worst case Scenario（最壞情況）去想想。雖然資金門檻要求是150萬港元，但不必全數傾注在生意上，最低要求僅一個辦公室，以及請2名員工，任期至少3年，假如以當地最低工資約6,000港元計算，勞工成本共40餘萬港元。

移民台灣的門檻相對較對。

成本包括勞工及辦公室

辦公室豐儉由人。因此，如果想以投資方式申請移民台灣，簡單而言是只需要請人坐辦公室兼「hea做」生意，最壞情況是輸50萬港元。這筆開支看似很「入肉」，但從樂觀角度看，費用其實並不高。台灣移民條件雖然是做生意滿3年，但只要足1年便可以入籍，之後可以回港。

當申請人取得護照後，可以用「家族團聚」為由申請配偶、父母、子女到台灣定居，家族成員毋須另開公司營商，住滿一年也可以入籍。配偶入籍後，可以申請外父外母，甚至他們家族其他家庭成員，如此類推，最終可以「三代九族」到台灣展開新生活，按上述投資50萬港元（租金和兩個夥記）成本計，每人移民成本僅幾萬港元而已，未必不能接受。

而且，50萬港元損失只是營商下的最壞情況，香港很多人有生意頭腦，經營一盤賺錢生意並非沒有可能。但要留意，在台灣雖然可以經營加盟店例如7-11、Family Mart等，但都不容易賺錢，如果公司未滿3年便結業，移民局可以取消申請人護照；另亦有人透過入股現有公司，惟若非大股東，而公司在3年內結業的話，輸錢之餘，也未能取得護照。

投資食肆是港人移居台灣熱選的投資之一。

非港人移台門檻大幅提高

最後提醒，移民台灣申請人除了持有BNO外，不能持有其他國家護照，否則投資移民門檻便會躍升至1,500萬台幣（約390萬港元），較上述方法貴超過1倍，筆者見過有香港客人因為持有越南護照，被當地移民局要求提供1,500萬台幣投資額。

如果遇到這個情況，有兩個方法可以解決：放棄越南護照，或透過未持有外國護照直系家屬代為申請移民，再以家人團聚方式到當地居住。不過要留意，放棄他國護照亦有成本，建議事前慎重考慮。

去年共有逾5,000名港人到台灣居住，按年升幅近4成。總統蔡英文因應近日政治情況，上月底曾提出草擬新計劃讓香港人留在當地居住及置業，短期內將會公佈，投資移民門檻或有機會進一步降低，申請人宜拭目以待。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表香港01立場。