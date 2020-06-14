【大盤漫談】航空業危急存亡　是入市博反彈時機？﹙伽羅華﹚

近月全球航空業到了危急存亡之秋，當大家還猜測有多少家航空公司在疫情下倖存。突然柳暗花明，久違數月的旅客逐步回歸，航空公司加快復航步伐，航空股股價亦因資金追捧大幅波動。不過，航空公司整體財政遠未脫離險境，當中可能只有西南航空是唯一的投資選擇。

航空業有句名言：「飛機只有飛上天才能有錢賺」。

所以，當全美四大航空公司之一的美國航空於6月4日宣布，7月將恢復內陸航班至去年同月總運力的55%，國際航班的運力則恢復至去年同月約兩成，這消息對航空業非常鼓舞，被視為行業進入漫長復甦期的首個信號。

現時全美四大航空公司分別為美航、西南航空、達美航空及聯合航空。

聯合航空去年長期債務有122億美元，利息支出高達7億美元。﹙路透社﹚

美航股價當日勁升41%，其後因市場擔心疫情第二次爆發，航空股股價波動，至上周五美航報16.74美元，較5月中低位累升85%。而西南航空上周五收報35.87美元，較5月中低位亦累升五成，最新市值193.5億美元，為四大航空公司最大，達美航空則次之，市值172.8億美元。

事實上，西南航空無論從財政實力、營運效率、疫情中的恢復力，以及從行業破產潮獲益等各方面，都屬四大之首。

西南航空財務 四大中最穩健

首先財務方面，西南航空是美國四大中最穩健，其現金儲備增至93億美元，長債僅64億美元。該公司近日將旗下10架737-800及10架737 Max 8飛機進行售後租回的商業安排，即時換取8.13億美元現金。目前西南航空有6萬僱員，在提供有限度航班服務下，公司每日燒錢約3,000萬美元，失血程度亦是四大航空公司最低，即使疫情第二次爆發，西南航空也是值得押注的一家。

至於其他三家航空公司，今年淨負債料介乎180億美元至300億美元。

以聯合航空為例，其去年長期債務有122億美元，利息支出高達7億美元，2020年長債激增一倍至250億美元，利息支出增至10億美元，淨負債180億美元，財政最弱的美航淨負債亦高達300億美元。在沉重的利息負擔下，負債高的航空公司未來盈利難有太大增長。

營運效率方面，西南航空最新邊際營運利潤率（operating margin）為13%，僅次於達美航空的14%，較美航及聯合航空分別高8個及10個百分比。

美國四大航空的賺蝕負荷系數約莫七成。﹙資料圖片﹚

另一項反映航空公司的營運指標是負荷系數（Load factor）。當今年2月航空業行情不錯時，航機的負荷系數可介乎80至85%，即100個座位中有80至85個獲得預訂。至於達到收支平衡的負荷系數（賺蝕負荷系數）則是愈低愈好，愈低水平反映航空公司營運效率愈高，西南航空的賺蝕負荷系數為72.5%，美航、達美航空及聯合航空則分別為78.9%、74.2%及75.6%。

論到疫情的恢復力，西南航空在網絡覆蓋上也有本身優勢。公司現時經營美國境內102個航點和10個國家或地區航班服務，每日提供4,000多個班次，每年旅客處理量達130萬人次。最重要的是其航線覆蓋主要是受疫情封鎖最短的地區，理論上經濟活動亦是最快恢復，這對西南航空較有利。

最後是受惠行業破產潮，波音公司CEO大衞卡爾霍恩5月初曾警告，今年秋季將有一家美國本土航空公司關門大吉，這段出位言論曾經為卡爾霍恩帶來大麻煩。一旦真如他所言，今年10月或許有航空公司破產，導致出售資產或航線資產套現減債，這對於財力相對厚實的西南航空，是擴大航線組合的絕佳時機。

疫情重燃 國際線成行業隱憂

但要留意的是，近期航空股由低位確實累升不少，現時高追的風險頗高，周四（11日）美股大跌便因為市場擔心疫情第二次爆發，航空股及郵輪股成跌市重災區。

據IATA預測，全球第二季的航空運輸需求量按年大跌82%，今年全年整個行業損失可能高達3140億美元，單單美國航空業便估計虧損320億美元，有更悲觀的預測，即使至2022年航空業收入仍較去年低至少一成，顯示航空業復元過程需要相當長時間。

再者，即使美國恢復境內航班服務，國際航線仍是美國航空業的隱憂，中南美洲地區疫情仍然嚴重，而國際航線的收入佔美國航空公司總收入的15%，可以預期，商務旅行不會像休閒旅行一樣迅速恢復，這意味票價的收入可能仍然低迷。新冠疫苗何時面世仍然是國際航線全面復甦的關鍵。