機管局︰5月客運量按年減99.4%　錄35000人次

香港機場管理局今天公布香港國際機場2020年5月份的航空交通量。月內，貨機起降量持續攀升，同比增加 29.3%。貨運量與去年同月比較則下跌 6.8% 至 377,000 公噸。客運量及飛機起降量繼續受 2019 冠狀病毒病疫情影響，分別同比減少 99.4% 及 68.7% 至35,000人次及11,355架次。

5 月的出口貨運量同比上升 11%，其中以北美市場表現最為強勁。貨運量整體下跌主要由於客機機腹載貨空間減少令轉口及進口貨運量下降所致。在主要貿易地區中，往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

根據國際機場協會資料，香港國際機場於 2019 年連續第十年成為全球最繁忙貨運機場。機管局商務執行總監陳正思表示，機場於過去十年成為全球領先航空貨運樞紐，成績斐然，雖然營運環境出現各種挑戰，機管局仍然致力推動香港空運業的長遠發展。香港國際機場對空運業的根基及遠景依然充滿信心，而且準備好在航空交通量回復正常時滿足市場需求。

此外，由於 5 月份政府實施的非香港居民入境限制持續和機場的轉機／過境服務仍然暫停，訪港旅客及轉機／過境旅客量下跌接近 100%，本港居民外遊人數則下挫 99%。機場於 6 月 1 日起逐步恢復轉機／過境服務，至今一直運作暢順。

於今年首五個月，機場的客運量為820萬人次，飛機起降量錄得 84,180 架次，分別同比下跌 73.8% 及 52.6%，貨運量則較去年同期減少10.7%至170萬公噸。

於過去 12 個月，客運量及飛機起降量分別下降 36%及24% 至 4,830萬人次及326,275 架次，貨運量則同比下跌7.7%至460萬公噸。