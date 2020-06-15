【持續更新】恒指跌幅收窄至163點　收復24100點

美國新冠肺炎病例有回升跡象，拖累投資者情緒，港股上周升愈25000點後急回，重回區間上落格局。

【10:54】恒指跌幅收窄至163點

港股跌幅收窄，恒指最新報24138點，跌163點；國指最新報9769點，跌63點。

【09:48】亞太區股市普遍向下

亞太區股市今早普遍下跌，日本股市跌22164點，跌140點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報5820點，跌27點或0.5%，台灣加權指數最新報11398點，跌31點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2120點，跌11點或0.5%。

【09:40】金茂酒店私有化 裂口飆升近三成

金茂酒店﹙6139﹚獲大股東中國金茂控股﹙0817﹚提私有化，股價復牌裂口飆升，現報4.72元，升逾28%，成交額1,910萬元。

中國金茂則跌1%至5.64元。

【09:30】滬深兩市腳軟 創業板高開

內地股市今早低開，上證低開11點或0.4%，最新報2908點，深成最新報11241點，低開10點或0.1%，滬深300最新報2982點，低開20點或0.5%，創業板最新報2223點，高開16點或0.8%。

【09:20】港股低開逾300點

恒指開市報23991點，低開310點或1.28%，失守24000點；國指低開9723點，跌109點或1.11%。