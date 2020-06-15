美國經濟復甦　價值股獲市場人士追棒

隨着美國的經濟從新冠肺炎疫情的影響下開始好轉，一些基金經理關注落後於大市的價值股（Value stocks）。

價值股往往是指市盈率估值較低，在過去十年多的牛市中，後於大市，有關情況在近期才結束。標指價值股指數上月升幅為4.5%，低過標指數成長股5%的增長。美國就業和其他指標的數據均比預期好，使基金經理開始考慮價值股。

BMO環球資產管理股票部主管Ernesto Ramos指出，新冠肺炎令美國經濟陷入衰退，但近期正處於新的經濟周期中，有利價值股的發展。

他相信耐用消費品類股份能受惠於經濟增長，他以Sprouts Farmers Market舉例，公司的市盈率為15.5倍，低於標指的22.2倍，具升值潛力。他亦持有百事可樂與美國連鎖超市Kroger的股票。

轉投金融與能源股懷抱

Federated Hermes的首席股票市場策略師Phil Orlando指，他已從科技和醫療保健股轉向金融和能源公司。自4月初，標指的科技股的升幅約30%，而金融股則升20%。他認為，隨股市從避險轉為有更多的風險，金融與能源股便能受惠。

美國將在本周，公布零售銷售和商業庫存數據，預期美國經濟將會好轉。

Northern Trust Wealth Management的首席策略師Katie Nixon表示，市場對增長的不確定性增加，有利敏感的增長類別股票。