高盛：中企自美股退市將促使資金流入香港　港元預計走強

《路透社》6月15日報道，根據國際投資銀行高盛（Goldman Sachs）最新公佈的報吿內容顯示，近期中國企業從美股退市的最新發展或許意味著，如果它們未來回流香港上市，那麼屆時香港的IPO數量將增加並且會有更多的資金流入本地股票市場，此外受香港銀行同業拆息利率（HIBOR）高於倫敦同業拆借利率（Libor）因素影響，估計港元將在未來3個月至12個月內維持在1美元兌7.75港元的強方水準。

高盛在報吿中指出，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）此前曾稱「香港不再具有足夠的自治權」並表示將著手取消給予香港的特殊待遇，比如提高關稅以及對香港出口實施更嚴格的限制等，但其中提高關稅的做法對香港經濟影響有限，因為香港對美國出口的大多數貨物是已徵收關稅的轉口貨物。

網易與京東赴香港二次上市的舉動或將掀起中概股迴歸的熱潮。（路透社）

另一方面，回顧過去發生的不確定性事件，其中對香港資本流動和港元的最大影響來自大型全球性事件，而不是像「非典疫情」以及「修例風波」等本地事件，而近期中國企業從美股退市的最新發展或許意味著，如果這些企業回流香港上市，香港的IPO數量將會增加並且會有更多的資金將流入本地股票市場，加上受香港銀行同業拆息利率（HIBOR）高於倫敦同業拆借利率（Libor）因素影響，預計港元將在未來3個月至12個月內維持1美元兌7.75港元的強方水準。

此外高盛還指出，雖然美元收復了近期跌幅的部分失地，並且在經濟前景惡化的情況下依然是一種逆周期資產，但只要全球經濟繼續復甦，美元就應該貶值，因此其中期基本面疲弱。