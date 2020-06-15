李小加﹕只要持續創新　港交所能讓香港成世界最閃耀國際金融中心

今年為香港交易所（0388）上市20周年，行政總裁李小加於網誌以「388 好球」為題，回顧了過往港交所的多項成果；又指出無論世界如何變幻，只要永遠心懷夢想，持續創新，港交所可以越走越強，讓香港成為世界上最閃耀的國際金融中心。

李小加指出，聯交所在1986年一統天下，結束了4個交易所的「群雄割據」的戰國時代。不過聯交所的頭20年屬悲喜交加，崎嶇坎坷。1987年股災帶來慘痛的永久記憶，亦促成香港沿用至今的證券監管框架體系，影響深遠。經歷過考驗的港股市場在股災後浴火重生，在規範化及電子化道路上不斷前行，先後推出中央結算交收系統﹑自動對盤及成交系統等， 金融產品不斷豐富。H股的歷史性推出，更為香港成為一個國際化市場奠定堅實基礎，實現了港交所發展的「第一次跳躍」。

稱港交所已完成第二次跳躍

他進一步指出從2000年開始，港交所以承載香港人無限憧憬的388股票編號走上「脫胎換骨」般的改制之旅，從會員制走向公眾上市公司制﹑從現貨與期貨分離走向期現統一﹑從交易與結算割裂走向垂直整合﹑公眾利益與股東利益在法規下的明確與統一。

李小加表示，通過收購倫敦金融交易所（LME）﹑落實滬深港通﹑債券通及上市規則的重大改革，讓港交所衝出香港，完成其發展史上的「第二次跳躍」。作為一間上市交易的公眾公司，港交所市值為全球交易所的前3名，而在港交所上市的企業總市值為全球前4名。

李小加表示，展望未來，世界又一次面臨巨變，逆全球化的進程在局部展開，全球化會呈現新的模式及方向，在全球多個國家已開面臨由公共衛生危機暴露出來的社會管理﹑經濟發展﹑種族衝突等多方面危機，令原來備受挑戰的中美關係更加雪上加霜。儘管中美競爭的二元化趨勢似乎不可逆轉，但今天的世界離不開中國，中國亦離不開世界，在資本市場尤其如此。無論中美爭執如何發展，中國資本市場對外開放的大方向不會改變，人民幣自由兌換及人民幣國際化進程雖然不可能一蹴而就，惟亦不會停頓，更不會逆轉。

已準備第三次跳躍

面對新的挑戰與機會，港交所又一次做好準備，開始衝刺「第三次跳躍」，就是2019至2021三年戰略規劃，圍繞立足中國﹑連接全球及擁抱科技這三條主線，將香港資本市場發現成為「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要樞紐之一，讓世界與中國在這裡擁抱彼此。