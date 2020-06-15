大家樂：5月銷售未見起色　決定首次停派息　申請3個月保就業計劃

新冠肺炎疫情衝擊本港餐飲業，截止今年3月底，大家樂（0341）全年少賺87.1%，至7,360萬元。首席執行官羅德承表示集團現面對上市以來最嚴峻挑戰，生意在2月至3月錄得虧損，而4至5月的銷售情況未見起色，因危機未解除，前景亦不樂觀，故決定暫停派息，為集團上市以來首次停派。公司將會視乎現財政年度中期業績表現，再決定是否恢復派息。

因市民減少外出，大家樂亦要力谷外賣生意。羅德承坦言因應首季市民消費模式有改變，堂食佔比43%降至32%，外賣銷售不斷上升，故集團推出外賣自取優惠，以及調整餐單組合，平均餐價由38.4元跌至37.9元。「市場消費模式一直有變動，不敢預測未來趨勢是如何，但集團會視乎客流量開店。」

管理層薪酬與業績掛勾 羅德承減薪36%

大家樂現時每月薪酬開支約2億元，羅德承透露集團在3月中申請了抗疫基金，獲得了5,700萬元資助，集團另有申請為期3個月的保就業計劃，預計每月可獲8,000萬元資助。他續道集團全體員工今年會凍薪，個別員工的超時工作時數會減少，兼職員工工時亦有縮減，至於管理層方面，他們的部分工資是跟業務表現掛勾，以他為例，就因此機制薪酬減少36%。

羅德承（圖右）指出，會按市場需要及營業狀，重組銷售網絡。(鄺月婷攝)

截至3月底，集團在香港及內地分別有356間和114間門店。羅德承說集團有四成門店獲得租金減免，減幅約10多%，集團將會按照市場需要及營業狀況，重組銷售網絡，但同時，本港旺區湧現吉舖，若有機會，例如是兵家必爭的位置，集團也不會放棄。