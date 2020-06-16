【持續更新】聯儲局再出招購企業債　恒指升幅曾擴大至近700點

美國聯儲局再出招，開始透過二級市場企業信貸工具（SMCCF）購入企業債券。受消息刺激，美股由跌轉升。

【09:41】恒指最新報24452點

港股升幅曾擴大至近700點，高見24452點，最新報24357點，升580點，國指最新報9874點，升218點。

【09:37】亞股普遍上揚 日股抽升近700點

亞太區股市早段上揚，日股最新報22220點，升689點或3.2%，澳洲ASX 200指數最新報5900點，升180點，升3.2%，台灣加權指數最新報11458點，升151點或1.3%，南韓KOSPI指數最新報2110點，升79點或3.9%。

【09:34】內地股市高開 上證重上2900點

內地股市高開，上證最新報2911點，高開21點或0.7%，深成最新報11320點，高開128點或1.2%，滬深300最新報3994點，高開39點或1%，創業板最新報2249點，高開30點或1.4%。

【09:27】港股開市造好

港股開市造好，恒指大升541點或2.28%至24318點；國指升205點或2.13%，報9861點。

騰訊﹙0700﹚高開近4%，見449.4元，無視大股東近日減持的消息。