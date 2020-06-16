德勤料今年最多8隻中概股回歸　香港有望蟬聯全球新股集資王

新冠肺炎疫情減弱投資市場氣氛，會計師事務所德勤表示本港今年上半年新股市場只有59隻新股上市，集資額為850億元（港元‧下同），位居全球第三位。排列榜首的是上交所，期內有72隻新股上市，共集資1,225億元；第二位則是納斯達克，有46隻新股上市，集資額為1,090億元。

該行預期在中港疫情受控下，本港新股市場可在短期內彈升，全年集資額將介乎1,600至2,200億元，約130隻新股上市，當中有5至8隻為中概股來港作第二上市。該行估計今年內地新股發行繼續保持穩定，主板、中小板及創業板約有130至160隻新股上市，融資1,700至2,200億元人民幣。

德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興說，若在粵港澳大灣區試行新股通，將能突出香港資本市場優勢。（鄺月婷攝）

料更多科技和生物科技中概股回歸中港

德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，雖然疫情在歐美未平息，但不少國家推出了紓困措施，當中有部分資金流向香港及中國，帶來新投資機遇；他預期美國納斯達克收緊上市規例，將促使中概股回歸中港上市，當中大多應為科技和生物科技板塊為主。若果按照現時港交所審批的宗數個案及市場消息推算，他估計本港問鼎全球新股市場集資額首三位問題不大，並有力爭取蟬聯全球首位。

歐振興續道即使近期中美關係緊張，惟在去年貿易戰較為熾熱時，當時亦有傳聞指美國將限制退休基金投資中概股，最終本港仍能成為全球新股集資額首位，相信隨著本港擴闊新股市場基制、推出企業版同股不同權等，加上內地推出創業板改革方案、新三板轉板規則、紅籌企業境內上市安排方案，中概股有更多上市渠道可供選擇。

對於港交所行政總裁李小加在兩會期間提出在粵港澳大灣區試行新股通，歐振興坦言若措施最終落實，將可作為本港新股市場的新增長點，也能突出香港資本市場優勢。