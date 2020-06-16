政府派錢一萬｜滙豐推抽獎獎品　包括獲額外一萬元、iPhone或iPad

滙豐銀行表示，個人客戶透過滙豐申請政府現金派發計劃，可享港元儲蓄優惠年利率及有機會獲取豐富獎品。在2020年8月31日或之前透過滙豐登記，並在2020年9月17日或之前成功領取派發現金的客戶，即可享有1個月10%港元儲蓄優惠年利率，本金上限港幣 1 萬元。客戶需要在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易。

此外，於推廣期內登記的合資格客戶亦有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、 蘋果iPhone SE 128GB智能電話（60個名額）及蘋果iPad Air 256GB平板電腦（20個名額）。

客戶成功透過滙豐香港流動理財或個人網上理財登記，可享4次抽獎機會，若經滙豐分行遞交登記表格或於滙豐網頁申請則可享1次抽奬機會。

滙豐3部流動銀行會額外提供服務接收申請表格。

計劃由2020年6月21日開始接受登記，截至 2021年12月31日止。合資格申請的滙豐客戶，可透過流動理財、個人網上理財登記，同時可在滙豐網頁 www.hsbc.com.hk(毋須登入帳戶)或親臨其中一家指定分行遞交表格。

針對新冠狀病毒對經濟的影響，滙豐先後推出了一系列的紓困措施協助客戶，包括針對個人客戶的支援貸款、住宅按揭「還息不還本」安排， 及保險特別優惠。該行亦支援香港不同行業及規模的企業應對短期資金壓力，涉及金額合共超過300億元。