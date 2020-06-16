交銀國際洪灝：中港股市、價值股將跑贏　港股潛力遠較負面新聞好

中美恐爆第二波疫情，令市場避險情緒升溫。交銀國際研究部主管洪灝出席記者會時表示，2020年的每一天都應載入史冊，傳統理論不一定對，形容現時市場狀況是「亂拳打死老師傅」，但同時給了很多投資機會，堅信價值投資，長期一定會帶來豐厚回報。

洪灝又說，中港股市在未來將跑贏美股，恒指3月份暴跌後，已到達中周期的「重要底部」，又指港股現時充斥負面消息，但隨著中概股陸續回港上市，及港股作為中國的美元債、海外債務發行中心，「它的市場潛力，遠遠比現在的負面新聞標題要好很多」。

對於疫情如二次爆發，對股市的影響，洪灝說，每天都有不同關於疫情和疫苗的消息，但認為任何對於疫情的觀點都有可能錯，市場對疫情的反應方式，主要在於疫情對實體經濟的衝擊。

他說，看到中國實體經濟受疫情影響後，二季度的反彈速度很快，尤其煤量、發電量、交通、零售、房地產銷售等，數據基本上迅速回復到正常水平的80%以上。他說，疫情控制得當的國家，對市場的影響將比首次爆發時小。

交銀國際今日發表投資展望報告，研究部主管洪灝指，恒指於3月已到中周期的重要底部。（區嘉俊攝）

港股3月份錄中周期「重要底部」

洪灝說，港股已經提前反映疫情的影響，恒指3月份下跌至21000點，已到達3至5年中周期的底部，是非常重要的低位，除非有預測不到的突發事件發生，即使港股繼續往下跌，仍會給予更好的長期投資機會。對於長線看好板塊，洪灝認為，在科技、醫療保健、消費板塊會有長期機會。

洪灝發表報告指，價值股跑輸成長股的程度已達到2000年互聯網泡沫頂峰時水平，未來價值股將跑贏，他在記者會解釋，市場現在的不確定性特別多，因此要找確定的機會，其一是黃金資產、二是中港市場非常便宜，又認為價值股跑輸成長股，「出現概率是萬分之一不到」。

洪灝發表報告指，價值股將跑贏成長股。（區嘉俊攝）

交銀國際今日發表投資展望報告，下半年首推阿里巴巴（9988）、舜宇光學（2382）、中生製藥（1177）、寶勝國際（3813）、招行（3968）、平保（2318）、世茂房地產（0813）等。