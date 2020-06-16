政府派錢一萬｜中銀香港﹕全新客戶成功收取1萬元　可獲1千元利息

中銀香港（2388）宣布推出「全城萬歲！儲又賞，使又賞，重有大抽獎」優惠，合資格客戶於今年6月2日至9月30日期間，透過該行登記特區政府「現金發放計劃」，即可以自動參加「全球萬歲」大抽獎，有機會贏取10萬元購物禮券。全新客戶可享高達1,000元定期存款利息，同時將推出高達1,500元信用卡簽賬優惠。

在推廣期內，客戶透過中銀香港登記「現金發放計劃」，並於10月20日或之前以中銀香港賬戶成功收取1,000元款項，將自動參加有關抽獎。若每輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎。

6月21日至7月4日成功登記的客戶，可參加首輪抽獎，有機會贏取10萬元購物禮券，名額1名；7月5日至18日登記的客戶，可參加第二輪抽獎，有機會獲得價值5萬元購物禮券，名額1名，7月19至8月1日登記的客戶，可參加第三輪抽獎，有機會贏取3萬元購物禮券，名額1名，於8月2日至9月30日成功登記者，可參加最後一輪抽獎，有機會贏得1萬元購物禮券，名額共12名。抽獎結果將於今年10月30日，於該行網頁www.bochk.com公布。

中銀又指出，由即日起至8月31日，全新客戶以中銀香港手機應用程式開戶，並成功透過該行登記及收取「現金發放計劃」1萬元，可享有1,000元定期利息優惠。

該行亦推出不同信用卡簽賬優惠，讓客戶盡享消費獎賞。由2020年7月至9月，以中銀信用卡作合資格簽賬交易，可享高達1,500元現回贈。