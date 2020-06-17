恒生指數倒升137點　直迫24500點

美國股市周二勁升逾500點，惟今早亞太區股市未見跟隨，港股則輕微高開。

【16:17】恒指升137點

恒指收市報24481點，升137點；國指升9909點，升42點，成交額為1,042.4億元。

科技股約續處於強勢，騰訊（0700）升0.4%，收市報450.6元，美團（3690）再創新高，收市報172.4元，升0.2%，阿里（9988）升2.2%，收市報217.8元，網易（9999）逆市跌1.2%，收市報128.1元，小米（1810）跌3.1%，收市報12.5元。

醫藥股再獲投資者追捧，康方（9926）升2.9%，收市報30.55元，金斯瑞（1548）升1%，收市報16.5元，藥明生物（2269）升3%，收市報134.7元，康希諾（6185）跌5.3%，收市報189元，中生製藥（1177）升4.7%，收市報14.73元。

手機設備股方面，收市報115.4元，跌0.3%，瑞聲（2018）跌0.9%，收市報42.75元，通達（0698）跌4.4%，收市報0.435元。

金融股方面，友邦（1299）升1.8%，收市報71.9元，滙控（0005）升0.8%，收市報37.7元，港交所（0388）跌0.7%，收市報293.6元。

【15:03】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2935點，升4點或0.1%，深成最新報11420點，升21點或0.2%，滬深300最新報4017點，升3點或0.1%，創業板最新報2263點，升3點或0.2%。

【14:40】亞股走勢個別 日股跌126點

亞太區股市走勢個別，日股跌126點或0.6%，收市報22455點，澳洲ASX 200指數收市報5991點，升49點或0.8%，台灣加權指數收市報11534點，升22點或0.2%，KOSPI指數收市報2141點，升3點或0.1%。

【14:25】港股倒升84點

港股午後倒升，最新報24428點，升84點；國指最新報9893點，升26點。

傳滙控（0005）將重啟裁員3.5萬人計劃，升0.8%，最新報37.7元，騰訊（0700）升0.5%，最新報451元，美團（3690）再創新高，高見175.9元，最新報173.1元，升0.6%。

【12:01】恒指半日跌7點

恒指半日跌7點，中午收市報24337點；國指中午收市報9853點，跌13點，成交額為561.4億元。

【11:37】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2928點，跌2點或0.1%，深成中午收市報11375點，跌23點或0.2%，滬深300中午收市報4006點，跌7點或0.2%，創業板中午收市報2258點，跌1點或0.1%。

【10:21】餐飲股續上揚

政府進一步放寬限聚令，餐飲股今早續上揚，大家樂（0341）升6.3%，最新報15.94元，大快活（0052）升2.3%，最新報17.08元，太興（6811）跌0.7%，最新報1.34元，翠華（1314）無升跌，最新報0.352元，敘福樓（1978）升5%，最新報0.42元。

【09:26】內地股市高開 上證報2932點

內地股市高開，上證最新報2932點，升0.9%或0.03%，深成最新報11421點，高開22點或0.2%，滬深300最新報4018點，高開4點或0.1%，創業板最新報2265點，高開4點或0.2%。

【09:22】恒指高開19點

恒指高開19點，報24363點；國指低開8點，報9859點。