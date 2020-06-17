CFA協會：58%香港投資者認為3年內極可能爆另一個金融危機

全球投資管理專業人員協會CFA協會發表第四份信任度意見調查報告，結果顯示49%亞太區投資者信任金融服務業。香港有52%投資者表示信任金融服務業，較兩年前多17個百分點，且比率高於全球46%。然而，香港只有5%投資者認為投資顧問「經常」以客戶利益為先，遠低於亞太區36%比率及全球35%比率。

該項名為《贏得投資者的信任：對資訊、創新與影響力的渴求，如何塑造客戶關係》的報告，於去年10月及11月進行調查，訪問了3,525位個人投資者及921位機構投資者。報告研究全球15個市場的個人及機構投資者，衡量他們對金融服務業的信任度和看法。

58%本港投資者認為，未來三年內極有可能出現另一個金融危機，有同樣看法的全球投資者則有49%。只有21%本港投資者認為他們所用的投資管理公司已有充分準備，可為他們妥善管理投資組合以渡過危機，遠低於見解相同的全球投資者（49%）。45%本港投資者在聘用投資公司時，較重視他們信賴的人而非品牌，亞太區投資者則有六成有此看法。

另外，報告顯示，相比全球投資者，亞太區投資者於投資時較重視科技應用，多達71%受訪者稱他們對退休金信託計劃承諾支付的收益有信心，較全球68%為高。

印度投資者最估任金融業

調查發現，多達87%印度個人投資者表示信任金融服務業，在15個受訪市場中高踞榜首，澳洲排榜尾，只有24%受訪者表示信任該行業。比較2018年與2020年的信任度水平，香港特區（2020年為52%，2018年為35%）、印度、阿聯酋及巴西錄得最大升幅，跌幅最大市場則包括新加坡及澳洲。