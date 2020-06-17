【新冠肺炎】環聯：45%財政受影響的受訪者未來3個月內或難繳帳

環聯發布新一期《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，結果顯示家庭收入受影響的消費者對財困憂慮回升，更多消費者向財務機構尋求指引，以渡過逾4個月的經濟低谷。

是次研究為香港的第4期調查，於5月25日至29日進行，覆蓋1,069名成年受訪者，研究顯示疫情再一次衝擊消費者的收入，相較於上期在5月初進行的調查，受疫情影響其家庭收入的消費者由67%增至75%，其中82% X世代受訪者表示家庭收入減少，較上期的69%增加。比較之前的調查，Y世代（26至40歲）受影響的比例則稍降至75%。

78%受影響的受訪者對繳付帳單表示憂慮，較上期增加15個百分點。45%財政受影響的受訪者表示可能在未來一至三個月內難以繳付帳單，較5月初增5個百分點。他們表示最難以負擔的是信用卡結欠（46%），其次依序為租金 （33%）、保費（30%）、私人貸款（27%）及樓宇按揭（21%）。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，在5月初的研究顯示，消費者對疫情的憂慮似比較緩和，然而前景仍未明朗，疫情對同時需要供養子女和父母的X世代的壓力最大，他們的財政困境亦會影響其他世代，情況令人擔憂。

更多消費者向財務機構求助

是次研究結果亦顯示，56%受影響的消費者曾接觸財務機構討論還款選項，較上期調查的43%增加。63%受影響的消費者指出，部分或全部他們接觸過的財務機構均曾提供建議，較上期增加4個百分點。35%受訪者表示曾接受財務紓緩措施。

此外，數碼罪行是疫情下產生的另一重大問題。11%受訪者表示他們是數碼詐騙的受害者，較上期的8%為多。最常見的詐騙種類為網絡釣魚（22%），其次為新冠肺炎相關詐騙操作（19%），以及身份竊取 （18%）。