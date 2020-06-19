中國疫後消費井噴　京東和阿里巴巴「618」銷量均創紀錄

新型冠狀病毒肺炎後消費大幅反彈，中國兩大電商京東和阿里巴巴在「618」促銷活動中的銷量均創紀錄。

數據顯示，2020年6月1日至6月18日，京東「618」全球年中購物節累計下單金額達到2,692億元人民幣，創下新的紀錄。6月19日凌晨，阿里巴巴宣布，作為疫情以來最大的消費季，2020年天貓「618」的累計下單金額為6,982億元，創新紀錄。

有別於傳統購物模式，電子購物可以減少接觸，在疫情期間這是消費者的首選。（視覺中國）

中國境內其它電商的表現也不俗。根據《百度「618」電商搜索大數據報吿》顯示，2020年「618」的搜索熱度出現逆勢上漲、創五年新高，整體搜索熱度更較2019年「雙11」增長95%。

據《人民日報》報道，中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，「618」已經成為中國消費市場重要的促銷節點。短期看，「618」可以促進消費快速回暖，長期也有利於加速中國零售業轉型升級，從而為消費者提供更優消費體驗，為促消費貢獻更多力量。

《經濟參考報》報道指出，中國電商在疫情下的出色表現，讓世界各貿易主體找到了恢復經濟動能的新著力點。京東等中國電商的實踐，不僅僅表現在供應鏈、技術以及物流網絡等協同化高效運轉發揮的巨大價值，更是在用速度賦能一切生產要素，所產生的「乘數效應」將深刻地改變世界貿易方式和格局，將世界推向新貿易時代。