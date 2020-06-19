港交所破頂首企穩300元收市　恒生指數全日升178點

隔晚美股三大大指數漲跌互見，道指下跌39點或0.15%，收報26080點；納斯達克指數上漲32點或0.33%，收報9943點；標指上漲1點，漲0.06%，收報3115點。

【16:38】騰訊以逾2年高位收市

港交所（0388）升1.5%，收市報300.4元，滙控（0005）升0.7%，收市報37.35元，友邦（1299）跌0.3%，收市報71.8元。

科技股強勢，騰訊（0700）高見465.6元，為逾2年來新高，收市報460.4元，升0.5%，阿里（9988）升0.6%，收市報219元，美團（3690）升0.9%，收市報174元，京東（9618）跌0.2%，收市報233.6元。

地產股普遍上揚，恒地（0012）升1.8%，收市報30.95元，新地（0016）升2.2%，收市報103.2元，新世界（0017）升9.59元，收市報4%，長實（1113）升1.1%，收市報48元。

【16:16】恒指升178點

恒指收市報24643點，升178；國指收市報9974點，升58點，成交額為1,514.6億元。

【15:42】百勝中國據悉秘密來港上市申請

內媒報道，百勝中國據悉祕密遞交在港上市申請，上市規模為20億美元。

現時，百勝中國於內地擁有三大快餐品牌肯德基（KFC）、必勝客及Taco Bell（塔可鐘）的經營權，旗下內地本土品牌則包括小肥羊，以及去年收購的黃記煌等，旗下有約9200間快餐連鎖店。

【15:21】亞太區股市普遍上揚 日中股市高收

亞太區股市普遍上揚，日股升123點或0.6%，收市報22478點，澳洲ASX 200指數收市報5942點，升6點或0.1%，台灣加權指數收市報11549點，升1點或0.01%，南韓KOSPI指數收市報2141點，升7點或0.4%。

內地股市方面，上證收市報2967點，升28點或1%，深成收市報11666點，升173點或1.2%，滬深300收市報4098點，升54點或1.3%，創業板收市報2319點，升53點或2.4%。

港股方面，午後大市由跌轉升，恒指最多升逾300點，最新報24699點，升234點；國指最新報10000點，升83點。

【13:56】內地餐飲股上揚

內地餐飲股今日表現，九毛九（9922）曾創14.56元新高，最新報14.54元，升6.3%；海底撈（6862）升2.5%，最新報35.05元，頤海（1579）升1.9%，最新報73.4元。

【12:05】恒指跌半日16點

恒指中午收市報24448點，跌16點；國指中午收市報9914點，跌1點，成交額為598.6億元。

港交所（0388）今早逆市破頂，曾觸及300元，中午狠市報299元，升1%。其他金融股方面，滙控（0005）跌0.8%，中午收市報36.8元，渣打（2888）跌0.2%，中午收市報40.95元。

科技股方面，騰訊（0700）今早曾高見465元，為2018年1月以來新高，中午收市報462.8元，升1%，網易（9999）升1.1%，中午收市報128.1元，京東（9618）中午收市報234.2元，升不足0.1%。

【11:53】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報2950點，升11點或0.4%，深成最新報11617點，升122點或1.1%，滬深300最新報4074點，升29點或0.7%，創業板最新報2310點，升44點或2%。

【11:11】港交所登上300元

港交所（0388）終於創下300元新高，惟登頂後卻無法再上揚，最新報299.2元，升1.1%，成交額為8.58億元。

【10:28】有線曾爆升逾47%

有線寬頻（1097）主席邱達昌透露，有線7年來首次連續3至4個月錄正現金流。縱使現金流被折舊所抵銷，但反映公司情況。今早有線曾抽升47.17%，高見0.078元，最新報0.072元，升35.8%。

【異動股】阿里健康曾飆逾7% 創上市新高

阿里健康﹙0241﹚曾漲7.1%至21.95元，創上市新高，市值高達2,803億元。

【10:10】騰訊破460元

騰訊（0700）今早再創自2018年1月以來新高，高見462.2元，最新報461.8元，升0.8%，成交額為20.2億元。

其他科技股方面，網易（9999）升1%，最新報128元，京東（9618）升0.2%，最新報234.4元，平安好醫生（1833）升2%，最新報116.1元，阿里（9988）無升跌，最新報217.8元。

【09:59】亞太區股市早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股最新報22390點，升35點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5996點，升60點或1%，台灣加權指數最新報11571點，升23點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報2121點，跌11點或0.6%。

【09:43】希瑪配股籌3.88億元 跌7%

希瑪（3309）宣布以先舊後新方式配股集資，配股價為每股5.88元，較昨日收市價折讓11.6%，淨集資額為3.88億元，用作潛在收購﹑於中國設立眼科醫院。受到有關消息拖累，今早公司股價明顯受壓，低見5.95元，最新報6.1元，跌7%。

【09:39】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報2947點，升7點或0.3%，深成最新報11553點，升59點或0.5%，滬深300最新報4067點，升22點或0.6%，創業板最新報2286點，升20點或0.9%。

【09:20】恒指低開91點

港股開市見紅，恒指挫91點或0.37%，報24373點；國指挫29點或0.29%，報9887點。