藥明生物「靜悄悄」挑戰破頂　黃國英：市場睇得遠、肯比溢價

CDMO龍頭公司藥明生物（2269）升逾2%，高見139.6元，靜悄悄挑戰5月中配股前高位140.8元。

藥明生物於2017年6月中，以20.6元上市，股價已累升近5.8倍。投資者要留意，藥明的往績PE已達163倍，即使是彭博預測20年及21年PE，也達到116倍和83倍。

此外，藥明生物上市短短的3年間，控股股東WuXi Biologics已先後9次配股，合共套現429.1億元，其持股亦由最初的73.55%降至26.89%，但藥明的股價只是一升再升。

黃國英：市場「睇得好遠」

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，藥明估值昂貴，但指投資者現時買股票「睇得好遠，唔係睇一年，肯比premium（溢價）落去」。他指生物科技並非其主打投資，只是近期跟炒該板塊，「廢事比人拋甩」。對於藥明經常配股，他指無可厚非，因管理層的想法是「做大啲」，「市場又受，無乜所謂」。

交銀國際：對長期發展抱樂觀態度

交銀國際最新發表研報指，儘管公共衞生事件影響藥明的上半年業績，但對其全年業績以及長期發展保持樂觀態度，維持「買入」評級，表示將調整其盈利預期和目標價。

該行表示，該公司管理層指引今年上半年和下半年的收入分別同比增長超過10%和40%，全年增長30%以上。至3月底，未完成訂單激增至45.15億美元，其中可見性更強的三年內未完成訂單也接近翻倍，達到9.33億美元，該行認為這將支撐2020至2022年的業績增長。

該行又稱，管理層表示，受公共衞生事件影響，2020年有大約1億美元的收入將推遲至2021年，主要是里程碑付款、臨牀和商業化生產收入，但新籤的疫苗項目帶來的收入有望很大程度上抵消這一影響。