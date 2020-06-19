政府派錢一萬｜ZA Bank推抽獎　大獎12萬元　登記計劃送加息券

政府現金發放計劃後天星期日（21日）起接受登記。虛擬銀行ZA Bank為答謝現有客戶（使用活動邀請碼「WANT11K」、「GET300」開戶者除外），推「十二萬 抽大佢」活動，在今年6月21日至今年8月31日間，成功透過ZA Bank App登記政府派錢及領取1萬元，即可參與抽獎，其中1位幸運兒將獨得12萬元現金獎。另外5位幸運兒都可各獲得1萬元現金獎。大抽獎將於今年9月9日進行，並在該行網頁公布結果。

該行亦推出「登記送定存加息券」活動，只要完成登記，客戶將可獲得0.6%三個月港元定期存款加息券，存款上限8萬元，客戶可賺到最高362元利息。要注意的是，參加者必須在今年8月31日或之前成為該銀行的客戶，同時於今年8月31日或之前透過該銀行登記香港政府的現金發放計劃，方可得到0.6%三個月港元定期存款加息券，加息券的有效期將在派發後15天失效，逾期並不補發。

此外，該行亦推「開戶、登記、必攞 $300！」活動，參加者必須在今年6月18日或以後，使用活動邀請碼「GET300」成為ZA Bank的新客戶，以及在2020年6月18日之前不曾持有任何ZA Bank的產品。今年6月21日至7月31日之間透過 ZA Bank App 成功電子登記政府現金發放計劃，成功領取1萬元後，將收到額外300元。然而，要注意的是，此類新客戶不能同時參加「十二萬，抽大佢」活動。