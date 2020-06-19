新創建料全年盈利大幅下調　強調現金流穩健　將維持漸進式派息

新創建（0659）公布，由於疫情、低利率及不利的經濟環境，集團若干投資項目和金融工具的估值下降，集團亦可能需為其某些業務作出若干撥備或減值，目前預期，截至6月底的全年業績，股東應佔盈利將按年出現大幅下調。

新創建指，業績構成重大影響原因有三。其一，於2020年2月17日至5月5日期間，內地經營的收費公路和高速公路並無收取車輛通行費，故道路業務的貢獻顯著下降。

其二，基於疫情預防措施，香港巴士服務的乘客量大幅減少，交通業務的經營環境困難，預期6月底止財政年度收入貢獻顯著減少。

其三，持續的旅遊限制及禁止群眾聚集，令會展的展覽會及會議被取消或延期；會展餐飲業務受嚴重影響；過境關口關閉令集團免稅店於1月底或2月初相繼停業，從而導致設施管理業務的收入貢獻大幅下降。

現金流穩定 維持可持續及漸進式派息政策

新創建指，建築業務及保險業務的生意及營運所受影響相對較小，並維持穩定收入，能為整體財務表現和狀況提供一定程度的穩定要素。

此外，集團的現金狀況及現有逾140億港元的備用已承諾銀行信貸額，預期集團資金流動性及現金流將維持穩健，從而繼續應對疫情所帶來的艱難市況和經營環境提供穩固根基。因此，新創建預期將維持其現有可持續及漸進式的派息政策。