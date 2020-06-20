李小加：國安法不改變港國際金融市場的功能　中概股回家大勢所趨

香港交易所（0388）行政總裁李小加接受新華社訪問表指出，香港國安法的推出不會改變國際金融市場的特殊功能與作用。他續指無論美國做什麼，香港仍然會是中國最國際化、最開放的市場。這樣的香港，符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。

他認為國際金融中心最關鍵的要素，包括資金和信息的自由流通、良好的法治、國際通用的語言、靠近大型經濟體和充裕的資金等。而香港金融市場在這方面，有長期的積累。香港一直在進步和改革，它的功能也會越來越廣闊，能夠發揮自己國際化、差異化和獨特性優勢為國家改革開放服務。

此外，只要香港保持自身差異化和獨特性的優勢，作為連接內地與國際金融市場的橋樑作用就不會減弱，只會更強。

不達香港標準企業「也進不來」

對於近日不少中概股回歸，李小加表示，很多企業當時選擇赴美上市是因為香港的機制還未準備好。但今天的香港已經對上市制度改革。港交所拿掉了好企業上市的障礙和壁壘，但必要的門檻一定要保留，達不到香港標準的企業也進不來。

李續稱，香港市場面向全球投資者開放，全球資本市場是相連的，好公司能在紐約上市，也能在香港上市。只要壁壘問題解決了，中概股「回家」是大勢所趨。