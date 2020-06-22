港交所破頂　騰訊挑戰高位　惟恒生指數全日仍跌132點

港股上周五收報24643點，本地社會事件，以至疫情發展對環球經濟的影響，繼續左右大市。

【16:16】恒指跌132點 港交所破頂

恒指收市報24511點，跌132點；國指收市報9879點，跌95點，成交額為1,195.8億元。

港交所（0388）上周突破300元後，今日股價再次破頂，曾高見312元，最新報311.6元，升3.7%。

中資券商股今日普遍上揚，中金（3908）升3.8%，收市報15.14元，信證（6060）升1.6%，收市報34.2元，中信建投（6066）升2.5%。

騰訊（0700）今日再創自2018年1月底新高，收市報474.2元，升3%，不過其他科技股走勢個別，阿里（9988）跌2.7%，收市報213元，網易（9999）升0.4%，收市報129.3元。

濠賭股低收，銀娛（0027）跌3.7%，收市報52.35元，金沙（1928）跌3%，收市報31元。

【15:51】滬指低收 深成上揚

內地股市普遍高收，上證收市報2965點，跌2點或0.1%，深成收市報11702點，升34點或0.3%，滬深300收市報4102點，升3點或0.1%，創業板收市報2342點，升23點或1%。

【14:48】亞太區股市表現牛皮

亞太區股市表現牛皮，日股收市報22437點，跌41點或0.2%，澳洲ASX 200指數收市報5944點，升1點或0.03%，台灣加權指數收市報11572點，升23點或0.2%，南韓KOSPI指數收市報2167點，跌14點或0.7%。

【12:02】恒指半日跌79點

恒指中午收市報24564點，跌79點；國指中午收市報9904點，跌70點，成交額656.4億元。

騰訊（0700）今早表現突出，逆市揚2.6%，中午收市報472.4元，其他科技股方面，網易（9999）升0.1%，中午收市報128.9元，不過美團（3690）跌1.4%，中午收市報171.5元，阿里（9988）跌1.9%，收市報214.8元，京東（9618）跌1.8%，中午收市報229.4元。

港交所（0388）今日再創新高，中午收市報306.4元，升2%，滙控（0005）跌1.1%，中午收市報36.95元，渣打（2888）跌1.6%，中午收市報40.45元。

手機設備股方面，瑞聲（2018）升2.1%，中午收市報47.45元，舜宇（2382）升2%，中午收市報116.4元。

【11:57】微盟瀉逾一成

微盟集團﹙2013﹚急瀉12.7%至8.56元，成交額15.02億元。據內媒報道，微信正內測「微信小商店」功能，可直播或賣貨，或構成競爭。另外，內媒也報道，「SaaS第一案」即將開庭，也對股價造成壓力。

【11:42】上證半日升8點

內地股市半日高收，上證中午收市報2975點，升8點或0.3%，深成中午收市報11733點，升64點或0.6%，滬深300最新報4115點，升17點或0.4%，創業板最新報2345點，升25點或1.1%。

【10:28】恒指跌幅收窄至52點

恒指跌幅收窄，最新報24591點，跌52點；國指最新報9930點，跌43點。

【09:59】縱橫遊挫逾三成

縱橫遊﹙8069﹚一度瀉近一半，最新報1元，挫34.2%，成交額275.2萬元。

公司上周公布全年業績，虧損按年收窄21.7%至2,591.5萬元，不派末期息，兼且預告今財年上半年盈警。

【09:30】內地股市早段牛皮

內地股市早段牛皮，上證低開不足1點，報2966點，深成高開12點或0.1%，最新報11680點，滬深300最新報4097點，低開1點，創業板最新報2328點，升8點或0.4%。

【09:20】恒指低開過百點

恒指低開115點或0.47%，報24528點；國指低開74點或0.75%，報9900點。

近日熱炒的中興通訊﹙0763﹚澄清不具備晶片生產能力，股價今早回吐，開報24.75元，瀉8.5%。

【09：08】日股早段微跌

日經225指數現報22436點，跌42點或0.19%。

【09︰04】黑期挫逾200點

恒指黑期跌約246點，報24300點。