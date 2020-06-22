中證監方星海﹕香港國際金融中心地位穩固　料外資續借港進入內地

中國證監會副主席方星海出席財新夏季峰會時指出，香港作為國際金融中心地位穩固，而香港國際金融中心地位是市場自主選擇，如MSCI最新授權予香港交易所（0388），反映出本港股權衍生品市場發表，及擁有良好基礎。

他又指出中概股回歸亦為市場自主選擇，與香港在第二上市方面擁有較完善制度，且香港為主要國際金融中心，並指出本港國際金融中心地位穩固。

方星海認為，若人民幣國際化取得更大進展，中國抵禦金融被脫鉤能力增強。

方星海指出，國際投資者聚集於香港，其中很大一部份是投資A股市場，因此香港市場推出有關A股金融衍生產品訴求有其合理性；預料未來一段時間，透過香港進入內地資本市場的資本會比較多，對香港發展及內地資本市場發展屬好事。

期望市場對香港充滿信心

他進一步指出在市場不確定性增加的同時，本港國際金融地位仍在加強，因此市場不應有絲亳悲觀情緒，及要充滿信心。

他又指出在香港推出A股金融衍生品時機已成熟，兩年前兩地證監會已就簽訂了合約，會在極端市況下，對跨境衍生品進行監管，所以目前有良好監管基礎。

方星海又指出，科創板推出後，創新型企業到科創板上市非常踴躍。目前已有14家半導體企業在科創板上市，接下來仍有重要的半導體企業在科創板上市。