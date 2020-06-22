華興證券引4大原因　預期阿里巴巴將盡快獲納入港股通

華興證券發布「資本市場結構性改革」系列報告，提出阿里巴巴（9988）有望很快滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，而其他在港第二上市的優質公司，納入港股通的時間要求可能會進一步縮短、相關標準可能會進一步調整。同時，在港第二上市優質公司被納入港股通後，有利於進一步提升個股和香港市場交易量和活躍水平。

料阿里將盡快被納入港股通

華興證券預計，阿里巴巴有望很快滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，原因有4個︰在2019年11月26日正式重返港股的阿里巴巴，很快就將滿足上海證券交易所和深圳證券交易所規定的具有不同投票權架構的公司「在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日」這一首次納入港股通股票的重要附加條件；阿里巴巴已滿足日均市值、港股總成交額等其他納入港股通的重要條件；將阿里巴巴等在港第二上市公司納入港股通股票範圍，有利於支持香港市場進一步擁抱新經濟成分、歡迎優秀中概股在港上市的進取舉措；在內地監管機構和交易所的支持下，在利好新經濟成分的內地資本市場改革熱潮中，上交所科創板自身已經即將迎來首只二次上市的紅籌股。

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟預計，如果現行的規則和細則得以修訂，其他在港第二上市優質公司納入港股通的時間要求有可能會進一步縮短，或有可能將以是否被快速納入恒生綜合指數等指數產品作為判斷標準。網易（9999）和京東（9618）已符合被快速納入恒生綜合指數的標準。

華興證券料，在港第二上市優質公司被納入港股通和主要指數產品後，有利於進一步提升個股和香港市場交易量。﹙資料圖片﹚

港股通投資者交易量 佔比升至17.4%

華興證券認為，在港第二上市優質公司被納入港股通和主要指數產品後，有利於進一步提升個股和香港市場交易量、活躍水平與估值水平。今年以來，南向資金加速流入港股市場，其迄今淨流入規模已超過2019年全年。華興證券的研究顯示，2020年5月底港股通投資者交易量已進一步提升至香港市場總交易量的17.4%。受益於港股通的發展以及中資在香港市場重要性的提升，2018年，香港股票現貨市場成交金額中的11.7%來自中國內地投資者，相比2016年大幅提高了3個百分點之多，中國內地投資者已成為香港股票現貨市場除本地投資者外最重要的交投力量。

近來，不少中概股紛紛考慮回歸港股市場或A股市場。對有可能尋求第二上市的優質公司而言，華興證券預計其出於境外融資需要、投資者基礎、行業受監管情況、紅籌架構上市便利度、港股市場持續創新等各方面考慮，現階段相比A股市場來說仍將優先選擇在香港上市。