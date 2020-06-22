上市公司商會籲暫緩2%自由增購率限制9至12個月

香港上市公司商會建議暫緩2%自由增購率限制，主席黃桂林稱，希望政府將措施納入「工具箱」，強調是防患於未然。

黃桂林稱，由於市場環境波動，商會建議政府及證監會適當時候暫緩自由增購限制權，建議例如暫緩9至12個月，當市況恢復正常，若政府認為行之有效再作商討。

他認為，暫緩自由增購權限制的好處，包括大股東增持股票，有助穩定公司股價；有利減低整體市場波動；緩和投資者憂慮及減少恐慌；為香港社會整體和大股東增持股份公司的全體股東可以受惠。

黃桂林補充，建議在暫緩期內維持所有披露要求，甚至可以收緊披露要求，又提出可引入措施防止大股東利用暫緩限制獲利，例如6個月以上的禁售期，禁止大股東出售股票或期權，形容是最有效直接的方法。

不過，黃桂林稱目前暫時未正式向香港政府提出建議，但表示以往不時有接觸，今次的建議將會提交向政府。他形容建議並非單是幫助大股東，不是為特定公司或家族建議，是對全香港發展有利益。

曾於08年提出惟遭證監會拒絕

對於2008年商會曾提出類似建議，但最終遭證監會拒絕，黃桂林認為目前市場環境並非如2008年以金融危機為主，涉及美國大選年、疫情、貿易戰等多方影響，認為建議主要是防患未然，證監會可著力考量將相關提議「放入工具箱」。