5月通脹按年升1.5%　豬肉價格升幅糾窄　料物價壓力進一步消退

統計處公布5月本港消費物價指數，按年升1.5%，升幅按月放緩0.4個百分點；撇除所有政府一次性紓困措施的影響，5月基本通脹為1.9%，較4月的2.3%升幅為低。政府指出，5月消費物價指數升幅放慢，與豬肉及新鮮蔬菜價格，以及私人房屋租金升幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，即至5月止的3個月，平均每月變動率為零，而截至4月的3個月，平均每月變動為0.6%。若剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應變動為零及負0.1%。

甲類消費物價指數跌幅最大

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年5月份的按年升幅分別為1.7%、1.5%及1.2%，而今年4月份的相應升幅則分別為2.3%、1.9%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年5月份的按年升幅分別為2.5%、1.9%及1.4%，在今年4月份的升幅則分別為3%、2.3%及1.7%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2020零年5月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升11.0%）、雜項物品（上升2.9%）、住屋（上升1.6%）、外出用膳（上升1.4%）、雜項服務（上升0.7%）和交通（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2020零年5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌19.4%）、衣履（下跌5.4%）和耐用物品（下跌2.8%）。

至於煙酒方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府密切通脹變化

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在5月份進一步下降至1.9%。由於豬肉價格自去年五月起急升的影響開始減退，基本食品價格的按年升幅收窄。多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力亦有所緩和。

展望將來，外圍和本地價格壓力因經濟情況欠佳料會進一步減退，加上食品通脹在高基數下將得以顯著紓緩，短期內通脹應會持續緩和。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。