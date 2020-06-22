滙豐推出商業遙距開戶方案　中小企最快2天完成開戶程序

滙豐推出香港首個商業遙距開戶方案，中小企可隨時隨地開立商業戶口，不用提交實體文件及簽名，亦毋須進行面對面或視像會議，申請開戶流程全面數碼化及無紙化。最快可2天完成整個開戶程序，開戶費用1,400元。

透過該方案，成立少於3年、架構較簡單的香港中小企可於該行「商業戶口網上申請中心」及Business Express流動應用程式申請開立商業綜合戶口‎，並即時獲取戶口號碼，過程步驟包括建立個人資料，並填妥寫網上開戶表格；上載所需文件的數碼副本；輸入手機短訊收到的一次性密碼以確認；使用自拍認證技術完成身份認證。客戶可即時登記商務「網上理財」，並啟動流動保安編碼。

該行未來將繼續拓展服務範疇，讓業務架構較複雜，甚至於海外營運的公司，亦能使用該方案。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀表示，該行在設計該方案時已收集中小企意見，了解其實際需要，於試行階段，數間中小企已成功遙距開立商業戶口，享用存款、自動轉賬、支付和外匯等常用的主要銀行服務。

電子收款渠道用量錄大幅增加

滙豐表示，過去數個月，疫情期間市民減少外出，帶動網上交易，令數碼渠道成爲中小企處理大小事務的首選方式。與今年1月相比，滙豐商務「網上理財」於5月份的登入以及交易量均上升50%。「滙豐Business Express」App於5月份的下載次數及支付交易量，亦較1月份增加80%。

該行於3月份推出為香港中小企而設的共享數碼平台「滙豐機滙」 測試版，採用最新的人工智能和機器學習技術，可按用戶選擇及瀏覽記錄，推送合適資訊和活動。平台已刊登1,200篇文章，和錄得逾17萬次瀏覽量。

該行為商戶提供的電子收款渠道用量近期錄得大幅增加，與1月份相比，採用滙豐「智豐收」收款服務的新增商戶數目於5月份增加2倍。滙豐「智豐收」於5月份所處理的FPS收款交易量，較1月份上升逾4倍，當中，電子商貿更為增長動力，交易增加約7倍。

該行超過80％商業客戶採用數碼服務渠道，並已登記使用滙豐商務「網上理財」服務。商務「網上理財」服務每月錄得超過200萬次登入，超過90%支付交易透過數碼渠道進行。