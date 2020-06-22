港版國安法｜國際商會冀中港兩地政府提供充裕時間進行諮詢

國際商會（ICC）其香港區會就港版國安法發聲明，指出中央政府突然提出立法，而事前並無向香港市民徵求意見令人惋惜，亦影響港人對中央政府的信心。目前的情況既不清晰，並存有多項不確定元素，令人對香港經濟及個人自由及安全更感憂慮。

聲明亦指出國際人士預期香港的高度自治會受到侵蝕，令人憂慮；海外人才或不願來港工作。商會認為港府應在法案提交予全國人大通過前，展開公眾諮詢，亦希望人大有類似安排，兩地政府均須提供充裕時間，以便進行正式公開諮詢。港府應在適當時間頒布國安法，其生效日期應取決於實際需要，並由行政長官聯同行政會議決定。

國際商會香港區會認為，港版國安法應說明什麼情況屬於違反或觸犯該法例，界定或清楚說明些用語，如什麼情況屬「干預」﹑「勾結」或「危害」。法案須配合以普通法為本，以建立香港法律制度，以體現法治精神，自頒布之日不應具追溯力，亦應符合各條國際人權公約，及聯合國人權宣言而制定。

國際商會香港區會指出，法案不應削弱本港司法機構的獨立法，又指出基本法被視為重要一環，是國際商界認為香港擁有自由及憑競爭營商的重要價值觀，如法治及資訊自由等都得到「兩制」概念的維護及保障，可是國安法或不利此屏障，令人憂慮將來進一步破壞這個保護傘的先例。