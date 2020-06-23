Amazon貝佐斯身家疫市增逾1629億元　呢兩位富豪最傷各減千億

新冠肺炎對全球經濟帶來沉重打擊，既致各國或地區宣布停擺，並觸發金融市場出現大崩潰，美國股市在短短2星期內，出現4次熔斷屬史上首次，反映出投資者情緒何等恐慌。在此大環境下，由普通市民到超級富豪，身家難免波及。那麼超級富豪們在過去數個月，身家縮水了多少？據胡潤研究院發布《疫情4個月後全球企業財富變化特別報告》，反映截至今年5月底，全球一眾超級富豪身家，令人驚訝僅減少了2%。其中美國電商Amazon (亞馬遜)其創辦人貝佐斯，身家不減反增，在短短4個月內身家增加了1,500億元（人民幣‧下同）（約1629.4億元），達到1.1萬億元（約11,948.7億港元）。

同為電商平台的拼多多，其創辦人黃崢身家了1,240億元（約1,347億港元）至2,500億元（約2715.6億港元）。

為何在疫情及大跌市情況下，貝佐斯身家可以逆市暴漲？不排除在疫情爆發期間，全球多地居民宅在家中，不其然多透過電商平台購物，讓電商平台獲取更多收入。另一方面美國聯儲局等多國央行，為穩定金融市場而宣布大幅減息，及大規模買債計劃，帶動股市上揚，美股便是最佳例子。道指周一（22日）收市報26024點，較今年3月23日的低位18591點，累升40%；反映科技股走勢的納斯達克指數，不單止收復所有失地，更衝破1萬點兼創下新高。

美股由3月時低位回升40%，納指升勢更凌厲，已創下新高。（資料圖川）

個股方面，亞馬遜股價高見2722美元（約21,095.5港元），較今年3月12日低位累升62.4%。在這般強勁的升勢，讓貝佐斯身家逆市上揚。

馬化騰仍為中國首富

除了貝佐斯及黃崢外，不少科技企業的創辦人身家上揚，當中包括騰訊控股（0700）主席兼首席執行官馬化騰，其個人財富增至3,200億元（約3,476億港元），增加了2%，並續居中國首富之位。

不過是次報告只反映至今年5月底時情況，若以今日騰訊股價高見498.2港元來說，相信其個人財富在3,200億元的基礎上，再添加不少。

Zoom行政總裁袁征身家，由300億元人民幣增至900億元人民幣。（Getty Images）

另一位疫情中身家上揚的科技產業富豪，為視頻會議軟件Zoom的創辦人袁征，在4個月內身家由300多億元（約325.9億港元）增至逾900億元（約977.6億港元）。至於其身家為何可以有如此迅速增長？不如先看看公司股價，以及想想在過往一段時間內，使用Zoom與客戶開會或上堂情況吧。

股神身家縮減千億元

不過在今次疫情中，有富豪身家大減，包括法國奢侈品品牌LVMH主席阿爾諾，以及有股神之稱的巴郡主席巴菲特，兩人身家在過往4個月，分別減少千億元。其中阿爾諾身家減少17%至6,300億元（約6843.4億港元），巴菲特身家減少18%至6,000億元（約6517.5億港元）。在經濟停擺情況下，阿爾諾身家大縮水相信不難理解。