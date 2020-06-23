大摩前首席經濟學家羅奇再唱淡美元　料大幅貶值或在不久後發生

摩根士丹利前首席經濟學家﹑耶魯大學資深研究員羅奇再次唱淡美元前景。他認為美元出現大幅貶值情況有可能在不久後就會發生，而非遠期事件。

過去數周羅奇一直就美元將出現大跌而發出警告，或標誌是美元作為霸主地位終結，並指出將會波及全球金融市場。他在周一（22日）時再次重申，認為此情況會更早時間發生。

他指出在疫情下所有事件均以極為速度發展。美國失業率在今年初時，處於3.5%；可是自疫情爆發後，當地經濟大為萎縮，失業人數已增至4,900萬人。

聯儲局資產負債表規模大增

他進一步指出，推出史無前例財政及貨幣政策後作應對措施後，聯儲局資產負債表規模，已由4萬億美元增至7.2億美元，這種急劇變化反映出外匯市場同樣出現快速變化，又預料美元兌其他主要貨幣將會貶值35%，與美國政府財赤增加及儲畜率下降有關。這樣大規模轉向刺激政策，對國民儲蓄率及經常性項目赤字造成衝擊。

被問及投資者是否擔心美元低迷作時，他指出今次並非美元首次大幅下跌，是否擔心要視乎背景；又指出若投資者尚未準備好，並無進行對沖，亦無考慮可以利用的選擇是什麼，這樣情況下擔心應是合理。對於外匯投資者而言，歐元或是美元的替代選擇。