騰訊及港交所創新高後倒跌　恒生指數全日跌125點

國際貿易緊張關係稍為緩和，和6月製造業及服務業採購經理指數好過預期，美股全面高收。道指隔晚升131點，報26156點。納指再創即市及收市新高，曾高見10221點，收市上升74點，報10131點。標普500指數收報3131點，上升13點。

【16:11】恒指跌125點

恒指收市報24871點，跌125點；國指收市報9936點，跌57點，成交額為1,154.3億元。

騰訊（0700）今日創下505元新高，不過升勢無法持續，倒跌收市，報490.8元，跌1.3%。美團（3690）亦創新高，收市報178.4元，升0.9%，網易（9999）收市報136元，升2.6%，京東（9618）升2.1%，收市報234.8元。

港交所（0388）同樣在創新高後倒跌，收市報317.8元，跌0.7%。證券商股方面，中金（3908）跌0.7%，收市報15.1元，中國銀河（6881）升0.5%，收市報4.34元。

手機設備股逆市上揚，瑞聲（2018）升4.9%，收市報49.2元，舜宇（2382）升2.9%，收市報119.8元，小米（1810）抽升9.1%，收市報13.88元，成交額為73.94億元。

【15:56】內地股市假期前夕高收

內地股市在假期前夕高收，上證收市報2979點，升8點或0.3%，深成收市報11813點，升19點或0.2%，滬深300收市報4138點，升17點或0.4%，創業板收市報2382點，升不足1點或0.02%。

【14:44】澳洲及南韓股市高收

亞太區股市普遍上揚，日股收市報22534點，跌14點或0.1%，澳洲ASX 200指數收市報5965點，升11點或0.2%，台灣加權指數收市報11660點，升48點或0.4%，南韓KOSPI指數收市報2161點，升30點或1.4%。

【13:30】國美午後爆升23%

國美（0493）午後股價突然抽升，最新報1.7元，升23.2%，成交額為3.86億元。國美金融（0628）升幅更驚人，曾高見1.24元，最新報1.16元，升56.8%。

據內地傳媒報道，國美創辦人黃光裕近日已出獄，並傳公司會今晚對外公布。

【13:23】恒指午後倒跌51點

恒指午後倒跌，最新報24855點，跌51點；國指最新報9984點，跌9點。

【12:13】恒指半日升13點

恒指中午收市報24921點，升13點；國指最新報10003點，升9點，成交額為636.5億元。

科技股今日仍處於強勢，騰訊（0700）暫企穩500元，再次成為「大牛股」，曾高見505元，中午收市報500.5元，升0.6%。美團（3690）曾觸及180元，再創新高，中午收市報178.4元，升0.9%，阿里（9988）升1.5%，中午收市報223.2元，網易（9999）創新高，高見136.4元，中午收市報135.9元，京東（9618）升2.1%，中午收市報234.8元。

中芯（0981）表現理想，中午收市報27.85元，升5.3%；華虹（1347）升5.4%，中午收市報26.3元。

港交所（0388）曾觸及新高價321.8元，中午收市報320元，無升跌。

【11:58】內地股市走勢個別 半日滬指升深成跌

內地股市今日走勢個別，上證中午收市報2975點，升4點或0.2%，深成中午收市報11785點，跌8點或0.1%，滬深300最新報4128點，升6點或0.2%，創業板最新報2371點，跌10點或0.4%。

【11:23】中芯創新高 高見28.45元

近期強勢的中芯（0981）今早延續升勢，並高見28.45元，創下歷來新高，最新報27.7元，升4.7%。中芯於2004年3月18日掛牌，上市價為2.69元，其後公司進行10合1，所以今日股價突破26.9元，當年有份抽新股的投資者，終可以見家鄉。

【10:02】恒指升幅收窄至11點

恒指升幅收窄，最新報24918點，升11點；國指最新報10013點，升20點。

【09:49】長江生命科技飆近16%

長江生命科技﹙0775﹚旗下公司研發的色素瘤疫苗，獲美國食品藥物管理局批准，股價抽升，現升15.9%至1.02元。

【09:48】亞股早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升33點或0.2%，最新報22582點，澳洲ASX 200指數最新報5959點，升4點或0.1%，台灣加權指數最新報11690點，升78點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2159點，升27點或1.3%。

【09:20】恒指高開127點 騰訊衝破500元

騰訊（0700）升近1%，報502元，再創下歷史新高，加上友邦升近1.5%，帶動恒指高開127點，報25034點。國指升45點或0.5%，報10039點。

【08:50】日股初段升近0.4%

東京股市上升，日經指數初段報22633點，上升84點，升幅近0.4%。