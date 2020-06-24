【虛擬銀行】平安壹賬通銀行試業　邀中小企及2000個人客戶參與

平安壹賬通銀行（PAOB）宣布，於金融管理局的金融科技監管沙盒下啟動試業，將邀請本港約200間特選貿易中小企業客戶及2,000位個人客戶參與，分別率先體驗該行中小企銀行與個人銀行服務。試業期間，特選客戶可體驗虛擬銀行服務包括開戶、存款、轉賬及貸款。

試業期間，所有中小企客戶均來自該行重要的商業夥伴「貿易通電子貿易有限公司」（「貿易通」）（0536）。該些特選中小企客戶可享受輕鬆快速的開戶服務，不受最低結餘要求的限制。透過中小企銀行手機應用程式「PAOB SME」的協助及與客戶經理會面，特選中小企客戶可開立商業賬戶。

該行為中小企客戶提供「壹易貸」借貸服務，中小企貸款在審批階段無需提交文件。該行提供「5天放款保證」，中小企客戶由申請至收到放款只需要5個工作天，若逾時放款，合資格客戶可取得1,000港元現金補償。

個人銀行服務方面，個人客戶可透過個人銀行手機應用程式「PAOB」享受全天候銀行服務，儲蓄賬戶不設最低結餘要求，客戶可透過轉數快進行跨行港元轉賬。

該行為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃。客戶不僅可賺取1%基本存款年利率，還可於今日至今年9月9日的優惠期內賺取額外的「優易賞」利息。若個人客戶於7月16日或之前在該行成功開立並激活儲蓄賬戶，其合資格存款額可於優惠期間享8.8%存款年利率，而存款額上限為88,000港元。與定期存款不同的是，優惠期間，客戶仍可隨時提款或轉移資金，剩餘存款仍可繼續參與優惠。

該行表示，以「Empower your life（財富無間 科技無限）」為宗旨，向客戶提供無界限、無間斷、安全可信的金融服務。

馮鈺龍：中小企在貿易融資領域有巨大的需求

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，該行致力於透過創建虛擬銀行生態圈，來推動香港普惠金融以及金融科技發展，在先進科技的配合下，希望服務從事進出口業務的貿易中小企。馮指，香港中小企業在貿易融資領域有巨大的需求，該片市場值得探究與發掘。

他指出該行與貿易通合作，以該行的風險評估平台結合貿易通的商業數據結合，可計算出不同貿易中小企客戶的風險評分情況。銀行再根據特定標準從評分中篩選出符合特定財務表現的中小企，從而更快速定位白名單客戶，為他們適時提供服務。通過風險評估平台，可大大縮短營運時間，為貿易中小企提供高效的開戶、貸款流程，讓中小企銀行服務更切合市場需求。

該行已參與香港按證保險有限公司推出的「中小企融資擔保計劃」，預計於今年第3季開始提供「九成信貸擔保產品」，協助中小企紓解現金流問題。