傳滙豐上調樓按息率　按揭中介料本地銀行會跟隨

本地銀行再度加按息，據《蘋果日報》報道，滙豐銀行將600萬元以下按揭貸款利率上調0.1厘，至銀行同業拆息（H）加1.5厘，現時回贈則由0.5%降至0.2%，封頂利率作為2.5厘。

若為600至2,000萬元的按揭貸款，利率最新為H+1.45厘，現金回贈率為0.8%；若是2,000萬元以上按揭貸款，利率最新為H+1.4厘，現金回贈率為1厘。

以昨日1個月H為0.47厘，即按揭利率介乎1.87至1.97厘。

就有關上調按息，《香港01》向滙豐查詢，發言人表示：「本行定期檢視樓宇按揭息率、現金回贈、及其他優惠，並根據市場情況作出調整。我們將繼續推出不同按揭產品及優惠以滿足客戶需要。」

中銀﹕息率按貸款等多項因素

《香港01》亦向中銀按揭利率走勢向中銀作查詢，發言人指出﹕「本行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等項多項因素而定。「

經絡曹德明料銀行續調整優惠

對於本地銀行加按息及調整現金回贈率。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，現時疫情反覆，環球經濟不穩，使銀行加強風險管理，在現時低息環境下，銀行按揭業務資金成本仍然高企，利潤低微，銀行在按揭批核上的準則早已更為審慎。 資金成本相對邊際利潤及 風險胃納轉弱下，料其他銀行有機會跟隨，繼續謹慎審批按揭以及繼續微調相關優惠。

中原王美鳳料其他銀行或跟隨

中原按揭董事總經理王美鳳指出，受經濟疲弱、市場潛在風險增加等因素影響下，加上息率向下令銀行淨息差受壓，銀行尤其是個別大型銀行現階段對於控制資金成本重要性放前。最近與樓按相關的一個月拆息回落至低於0.5厘水平，並逐步趨近美息，H按息減幅較首季已達0.6厘至0.7厘，加上拆息仍稍高於美息，稍後或再有下跌空間, 銀行資金成本卻未必達致同步回落，導致按揭利潤減少，銀行淨息差有收窄風險。

再者，拆息跌勢下，大型銀行拆出資金收益亦減少。在息差收窄情況下，當銀行樓按取態仍較保守，便傾向上調按息、削減優惠。大行牽頭調整往往具指標性，其他銀行在當前環境或保險性跟隨大行做法。