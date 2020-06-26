恒指全日跌231點　企穩24500點

有報道指，美國監管機構放鬆沃爾克規定，或為銀行釋放400億美元資金，美股先跌後回升，道指一度倒升逾320點，最終收市升299點，報25745點；標普500指數收市報3083點，上升33點；納指重上1萬點，收市報10017點，上升107點。

【16:11】恒指跌231點

恒指收市報24549點，跌231點；國指收市報9853點，跌83點，成交額為961.1億元。

科技股今日轉弱，騰訊（0700）跌1.2%，收市報485元，阿里（9988）跌3.1%，收市報214.6元，小米（1810）跌4%，收市報13.32元，美團（3690）跌2.1%，收市報174.7元，京東（9618）跌0.2%，收市報234.4元。

港交所（0388）無法企穩320元，收市報319.4元，升0.5%。中資券商股方面，華泰（6886）跌0.6%，收市報13.02元，信證（6030）升0.3%，收市報15.7元。

石藥（1093）及舜宇（2382）今日均逆市上揚逾6%，前者收市報15.06元，舜宇收市報127元。

此外蒙能（0276）今日曾大升逾7倍，收市報1.6元，升272%。

【14:34】亞太區股市普遍高收

亞太區股市普遍高收，日股收市報22512點，升252點或1.3%，澳洲ASX 200指數收市報5904點，升86點或1.5%，台灣加權指數收市報11660點，升48點或0.4%，南韓KOSPI指數收市報2134點，升22點或1.1%。

【12:03】恒指半日跌140點

恒指半日跌140點，中午收市報24640點；國指中午收市報9895點，跌40點，成交額為537.6億元。

科技股今日相對平靜，騰訊（0700）跌1.2%，中午收市報485元，阿里（9988）跌2.8%，中午收市報215.2元，美團（3690）跌2.7%，中午收市報173.6元，小米（1810）跌2.2%，中午收市報13.58元，京東（9618）升0.3%，中午收市報235.4元。

港交所（0388）曾重上320元，中午收市報319.8元。

手機設備股表現突出，舜宇（2382）升6.3%，中午收市報127.3元，瑞聲（2018）創1個月新高後回落，中午收市報49.35元，跌0.2%。

蒙能（0276）為今早表現最突出股份，在業績帶動，蒙能曾大升逾7倍至3.48元，中午收市報2.12元，升3.9倍。

【11:31】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升215點或1%，最新報22475點，澳洲ASX 200指數最新報5853點，升35點或0.6%，台灣加權指數最新報11660點，升48點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2131點，升19點或0.9%。

【10:35】蒙能虧轉盈 爆升2.6倍

蒙古能源﹙0276﹚爆升，最新報1.56元，大升262%，成交額1,370萬元。

該公司近日宣布業績，全年轉虧為盈，賺14.41億元，惟不派息。

【09:20】恒指開報24697點 跌83點

恒指開報224697點，跌83點；國指開報9879點，跌56點。騰訊﹙0700﹚跌0.9%，開報486.4元；港交所﹙0388﹚升0.6%，報319.6元。

金融股造好，滙豐﹙0005﹚企穩升0.1%，報37.05元；建行﹙0939﹚升0.5%，開報6.25元；友邦﹙1299﹚升0.8%，報76.2元；但平保﹙2318﹚跌0.4%，報78.85元。

【08:50】日韓股市初段升近1%

東京股市上升，日經指數初段報22465點，升205點，升幅近1%。南韓股市亦上升，首爾綜合指數初段報2131點，上升19點，升幅0.9%。