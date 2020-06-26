新冠肺炎｜抗疫措施暫放鬆 Netflix、Hulu用戶出現退潮

調查機構Strategy Analytics發表的最新報告指出，Netflix、Hulu出現用戶數量下降的情況，其中5月份的使用Netflix用戶數目為42%，比起4月的50%下跌了8個百分點，反映在隔離措施下的訂閱視頻點播（SVOD）服務，用戶上升的趨勢未能持續。

報告顯示，受防疫隔離措施影響，SVOD服務曾經急增，3月及4月有大量用戶使用服務，但隨著5月，世界各地開始放寬限制，以及市民重新進行正常的活動後，視頻播放平台訂閱數量比例有所下降。相關平台包括Netflix、Amazon Prime Video，Hulu和Disney +。但報告亦指出，以上情況並不適用於所有服務，例如Apple TV +和CBS All Access，兩者的用戶數量都在4月和5月有所增長。

電視及媒體策略總監兼報告作者Michael Goodman表示，諷刺的是，Netflix可能已成最受歡迎的SVOD服務，因Netflix在疫情期間曾吸引大量的新用戶，雖然是臨時用戶。

就算Netflix未能持續到第二季​​度，Michael Goodman依然認為，Netflix在2020年的數目，將會超出整體預期，但由於疫情的影響現在減弱，該公司將要面臨留住及取回客戶的信心和興趣，並提供合適內容等的挑戰。