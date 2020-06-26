Wirecard審計師安永發聲明　稱客戶進行複雜而且精心策劃的欺詐

德國支付公司Wirecard陷入假賬風波宣布，目前正申請啟動破產程序。擔任10年Wirecard審計師的安永今天發表聲明，指責客戶司19億歐元現金「失蹤」是「複雜而且精心策劃的欺詐」。

安永在聲明中表示，Wirecard在2019年審計中提供了與有關託管賬戶相關的錯誤的確認和聲明。安永指有明顯跡象表明，這是精心策劃和復雜的欺詐，涉及全球不同機構，蓄意欺騙。即使再強大及健全的審計程序也不可能發現共謀欺詐。

代表歐洲機構投資者的協會VEB表示，正準備針對安永的法律訴訟，預計將在未來幾週內向安永提出訴訟。

英FCA已實施多項新要求保障英國使用者

此外英國金融行為監管局（FCA）公布，對Wiecard實施多項新要求，以保障使用Wirecard的消費者利益及金錢。

FCA指出今次行動主要是保護Wirecard消費者利益與金錢，在上周傳出該德國公司錄得19億歐元資金失蹤後，即向對方在英國提出有關要求，除非有客戶提出指示，否則該德國公司不可以支付或減少其代客戶持有的任何款項。

在過去數日，FCA一直與英國Wirecard及其他機構緊密合作，採取行動保護消費者，並已採取措施，要求該公司停止所有受監管活動，以進一步保護客戶金錢。