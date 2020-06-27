SEA TO SKY開售｜趙國雄︰對銷情感滿意　研方法助內地客認購

長實（1113）旗下日出康城8期SEA TO SKY今日（27日）推售462伙。集團執董趙國雄表示，今天銷售反應理想，對此感到滿意，待做完B組客後，集團會交代整體銷售情況，並計劃下一步推售情況細節，冀盡快加推。

考慮方法協助內地客認購

趙國雄表示，今日大手客全部是香港人，好多內地買家因為疫情關係，不能來港認購，並透過代理反映可否作出一些安排，集團法律部正檢視香港一手樓銷售條例下能否作出處理，也正考慮有否方法協助他們，舉例日後能否以視像形式揀樓，之後他們可經律師委託簽臨時買賣合約。

他強調，此想法暫時未有機會跟銷監局溝通，所以暫未有最終決定。而任何新安排，一定會先跟港鐵公司商討。

SEA TO SKY今日（27日）推售462伙，盛面熱鬧。﹙廖雁雄攝）

支持中環地王「雙信封」方式招標

至於昨天發展局公布賣地計劃，當中中環新海濱商業用地會以「雙信封」方式招標，在審批標書時同時考慮設計和價格，趙國雄表示，雙信封形式招標並非香港首創，新加坡都有類似做法，中環該幅地是臨海最靚地段，能做到相當大的商業發展項目，要有良好規劃才能更體現地段價值，所以港府今次安排，他個人對此支持，亦覺得公平、非常恰當。

他認為，就此地段不應「斤斤計較」投地價格高低，除了價錢外亦有多個因素考慮，例如香港長遠要容許如何外形的建築在此？即使設計、外觀好，地價亦不一定會很貴。他亦相信政府會有公正的方法評選。

被問到中環寫字樓租金跌，空置率增多，現時推出這些地段招標是否時機不對？趙認為，現時社會事件後疫情，香港經濟活動放緩，寫字樓出租率雖低了，但亦有95%以上，這在世上算是高水平。今天空置率雖稍高，但樓宇地產規劃要有遠景，若經濟恢復時，香港寫字樓就會不足夠，所以他個人認為現時推地正確。

被問對此地是否有興趣時，趙表示，集團對每一幅地都感興趣，會很着意尋求好方案競投此幅地。