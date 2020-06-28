中國5月規模以上工業企業利潤按年增6%　今年首次錄增長

中國國家統計局公佈的數據顯示，5月份，規模以上工業企業實現利潤總額5823.4億元，按年增長6.0%，4月份為下降4.3%。

1月至5月份，全中國規模以上工業企業實現利潤總額18,434.9億元人民幣（1元人民幣約合0.141美元），按年下降19.3%（按可比口徑計算），降幅比1月至4月份收窄8.1個百分點。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據時指出，儘管5月份中國工業企業利潤實現今年以來首次增長，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。一是工業銷售增速有所放緩，5月份，規模以上工業企業營業收入增速比4月份回落3.7個百分點；二是利潤轉好行業數量有所減少，在41個工業大類行業中有21個行業利潤增速比4月份加快或降幅收窄，比4月份減少12個行業。

新冠肺炎疫情嚴重影響企業正常運營。圖為，鐵建重工長沙第一園區鑿巖台車製造車間。（新華社）

1月至5月份，中國規模以上工業企業實現營業收入36.88萬億元，按年下降7.4%；發生營業成本31.26萬億元，下降6.8%；營業收入利潤率為5.00%，按年降低0.74個百分點。

5月末，中國規模以上工業企業資產總計118.94萬億元，按年增長6.4%；負債合計67.72萬億元，增長6.6%；所有者權益合計51.22萬億元，增長6.2%；資產負債率為56.9%，按年提高0.1個百分點。

5月末，中國規模以上工業企業應收賬款15.13萬億元，按年增長13.0%；產成品存貨4.47萬億元，增長9.0%。

1月至5月份，中國規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.77元，按年增加0.58元；每百元營業收入中的費用為9.05元，按年增加0.26元。

5月末，中國規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為75.7元，按年減少11.2元；人均營業收入為124.4萬元，按年減少4.3萬元；產成品存貨周轉天數為20.9天，按年增加3.0天；應收賬款平均回收期為58.8天，按年增加10.4天。