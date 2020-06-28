中國5月從沙特進口原油激增至紀錄高位

中國5月從沙特阿拉伯的原油進口量較2019年同期增長近一倍，達到歷史最高水平，因煉廠紛紛搶購廉價燃料。沙特仍是中國這個全球最大石油進口國的最大供應國。

綜合媒體6月28日報道，中國海關總署數據顯示，5月來自沙特的原油進口量達到了916.5萬噸，即每日216萬桶，比2019年5月的111萬桶每日增長了約95%，比4月的126萬桶每日增長了71%。

隨著疫情的爆發，全球對石油的需求很少，石油儲存成為難題。（AP）

能源諮詢機構Kpler預計中國原油儲備量已達紀錄高位7.82億桶。

數據顯示，中國5月份原油總進口較2019年同期增長19.2%，達到有記錄以來的最高月度水準，因為遏制新冠肺炎（COVID-19）疫情的管控措施放寬後燃料需求強勁復甦。

數據顯示，中國煉油商2020年5月收到了自2019年11月以來的首批美國原油船貨，約為55萬噸。

路孚特數據顯示，中國7月將進口的美國原油數量料創紀錄高位，因在4月原油價格深跌期間逢低買入的原油船貨已經發貨。

中國5月進口的俄羅斯原油升至771萬噸，或182萬桶每日，高於4月的175萬桶每日，也高於上年同期的150萬桶每日。另一邊廂，數據顯示，在美國實施嚴厲制裁的背景下，中國沒有進口委內瑞拉原油，而進口的伊朗原油數量接近紀錄低點。