【醫藥IPO】康基、海吉亞首掛　康基大升86.6%一手賬賺6010元

兩隻醫療相關焦點新股今日首掛，康基醫療（9997）及海吉亞醫療（6078）一手中籤率只有9%及8.8%，上周五暗盤分別升近九成及三成，市場關注兩股首日表現。

康基首掛開升近九成% 海吉亞升23%

獲超額認購988倍、獲41.34萬人認購的康基醫療，開市報25.9元，較招股價13.88元高出86.6%，每手500股計賬賺6,010元。成交額達8.47億元。

超購607.56倍的海吉亞醫療，開市報22.8元，較招股價18.5元高出23.2%，每手200股賬賺860元。成交額達3.98億元。

康基、海吉亞基石星光熠熠

康基為內地微創外科手術器械及配件（MISIA）平台，基石投資者包括富達投資、貝萊德基金、清池資本、奧博資本，聯席保薦人包括高盛、中信里昂、美林遠東。康基已連續3年錄得盈利，於2017年至2019年期間，分別錄得1.38億元（人民幣．下同）、2.23億元、3.26億元；其產品毛利率更是高達8成以上。

海吉亞醫療為內地腫瘤醫療集團，有9家基石投資者支持， 合共認購1.45億美元（約11.3億港元），當中包括高瓴資本、奧博資本、Tiger Pacific Master Fund LP、南方基金等。2017年至2019年分別錄得利潤-0.47億元、0.02億元、0.4億元。