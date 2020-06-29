滙豐私銀：預測恒指年底上望28080點　增持中資股

滙豐私人銀行發表2020年下半年投資展望，預期環球經濟將分段重啟和U型復甦，在環球經濟數據見底，以及史無前例寬鬆政策下，下半年偏好配置股票，籲增持美國、中國及南韓股票，又預測恒指2020年底目標為28080點。

滙豐私銀亞洲區首席市場策略師范卓雲指，考慮到中美緊張關係持續，預期中概股在香港上市的趨勢將會加快，以應對美國規管政策風險。在未來3年，預料11家大型中概股在香港陸續上市後，將會大幅改變恒生指數的組成。

據該行情景預測，料非必需消費品板塊佔恒指的比重將由6％增至22％，科技板塊將由13％升至21％。高增長的新經濟中概股加快在香港上市，將有助提升恒指長期盈利增長和估值重估的展望，因此對香港股票維持中性觀點，預測恒生指數2020年底目標為28080點。

滙豐私人銀行預測恒生指數2020年底目標為28080點。﹙資料圖片﹚

多個因素影響港股流動性

對於政治不確定因素對港股的影響，范卓雲指，影響港股流動性有多方面因素，政治不明朗因素正正會推動中概股加快來港上市，為香港帶來新的投資機會，並帶動新資金流入港股。

她又說，相對而言，疫情影響和重啟經濟進展，對企業盈利表現有更大影響，而港股目前市帳率低於1倍，預測市盈率低於11倍，相信港股再大幅下調的空間收窄，重申對港股配置為「中性」，並最好中資股及南韓股市。

范卓雲﹙左﹚指，考慮到中美緊張關係持續，料中概股來港上市趨勢將會加快。右為滙豐私銀北亞首席市場策略師何偉華。﹙區嘉俊攝﹚

何厚華：消費行為改變屬長遠趨勢

滙豐私銀北亞首席市場策略師何偉華指，消費行為線上化的長期趨勢下，看好遙距辦公、雲端科技、網上學習、電子支付、電商，網上娛樂、無接觸送餐及網上診療等。他說，消費行為改變後便難以回頭，雖然相關股份過去幾個月反彈幅度大，但選股策略仍會聚焦優質股，以及估值要合理。

他又指因去全球化，中國將力爭在戰略產業實現技術自給自足，培育自身龍頭企業、加快進口替代過程，尤其半導體產業，又預期金融改革和開放會繼續。