瑞銀料美對港實施金融限制的影響　較終止特殊待遇更大

瑞銀財富管理發表報告，該行的全球投資總監黑費勒（Mark Haefele）稱美方終止香港特殊待遇只是一個象徵性的舉措，因為香港作為中國的主要離岸金融中心的地位不會有任何重大變化，香港與美國兩地之間的貿易規模亦很小。

此外，由於香港已不再是絕大多數貨物輸送量的原產地，因此關稅對貿易和物流業的打擊應有限。但黑費勒認為，美國可能對內地與香港官員實施制裁，或者對政府機構及銀行實施金融限制措施，此舉機會影響或將更大。

但瑞銀預期，港元聯繫滙率制度不會改變。認為如果美國加大對中資公司的審查力度，在美國掛牌的中資公司將尋求赴港上市，將推動更多資本流向香港。

看好印度及新加坡

另外，瑞銀認為，亞洲頗具吸引力，因為亞洲的估值溫和且企業盈餘增長動能相對強勁。同時，瑞銀在亞洲的關注重點轉向落後追漲股，並將今年表現最佳的市場，中國從看好轉為中性，又將印度列入看好名單並依然看好新加坡。但就不看好香港、馬來西亞和泰國。在信用債方面，看好亞洲投資級債券，認為部份中國房企債券存在機會。

報告指出，雖然全球仍然彌漫不確定性，但隨着亞洲及全球多個地區逐漸開放，依然對風險資產保持正面立場。瑞銀認為在本輪反彈中表現暫時落後的資產和行業應釋放投資價值，保持投資的投資者亦將從中受益。