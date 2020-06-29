惠理謝清海：料中國經濟呈V型復甦　舊經濟股或未來數月跑出

惠理（0806）發表2020年下半年投資展望，聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海在網上會議表示，今年以來中國市場表現跑贏全球，對比環球市場、大中華股市的估值仍然吸引，又指對內地經濟數據感驚喜，料中國GDP最快第4季恢復正增長，並呈現V型復甦。

環球央行在疫情以來大量放水，謝清海指出，對全球放水可繼續支撐風險資產抱懷疑，考慮到中國放水力度不如環球央行，相信中國仍有空間推出刺激經濟政策。他又指，不論中美關係如何，外資仍將不斷流入中國股票市場，基於現時外資仍有持有限制，未來仍有很大的流入空間。

對於美國取消香港特殊貿易地位，謝清海指不太擔心，因美國主要針對中國，不傷及本港利益而制裁香港的操作空間有限，又形容近日美國拒發美國簽證予中港官員是很好的頭條新聞，但對資本市場的影響微乎其微，反而未來或刺激更多中概股來港上市，對港股是一大利好。

投資者未完全了解科技股價值

惠理列出五大投資主題為網上服務平台、消費、健康護理、教育。同屬惠理聯席主席兼聯席首席投資總監的蘇俊祺表示，旗下基金過去數月買入5G相關硬件股，又指亞洲區內科技股交投量仍處低水平，認為投資者未完全了解科技股的價值，若再爆發貿易戰，可能是買入部分科技股的機會。

他又說，從中國5月份發電量按年增4.3%可見，中國已從新冠疫情的谷底復甦，料下半年經濟動力持續，全年中國經濟會有2％增長，故舊經濟股有機會在未來數月跑出，因其與增長股的估值差距已非常極端。